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huawei honor 6a resmen duyuruldu

HUAWEİ HONOR 6A RESMEN DUYURULDU

Huawei yeni düşük maliyetli telefonu Huawei Honor 6A'yı resmen duyurdu. Telefonun teknik özellikleri ve fiyatı da böylece kesinlik kazandı.

Tarih : 26 Mayıs 2017, 10:06
Puan Ver : Huawei Honor 6A Resmen Duyuruldu(9/10)7


Huawei yeni düşük maliyetli telefonu Huawei Honor 6A'yı resmen duyurdu. Telefonun teknik özellikleri ve fiyatı da böylece kesinlik kazandı.



Çinli telefon üreticisi Huawei, Honor 6 serisinin yeni üyesini tanıttı. Huawei Honor 6A adını taşıyan cihaz, şirketin uygun fiyatlı ürünleri arasında yer alacak. 5 inç ekrana sahip telefon, sekiz çekirdekli Snapdragon 435 işlemcisi ve Adreno 505 grafik işlemcisiyle çalışıyor.



Telefon RAM ve depolama alanı olarak iki farklı seçenekle geliyor. İsteyen 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanına sahip versiyonu, isteyende 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip versiyonu satın alabilecek. Her iki modelde de depolama alanı microSD hafıza kartı ile 128 GB'a kadar çıkartılabiliyor. Telefonun arka kamerası 13 megapiksel, selfie kamerası ise 5 megapiksel. 3,020 mAh bataryaya sahip telefonun arka yüzünde bir de parmak izi okuyucu yer alıyor.



Telefonun 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanına sahip versiyonu 116 dolara, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip versiyonu 145 dolara satışa çıkacak.



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