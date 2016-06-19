Huawei piyasaya sürdüğü giriş seviyesi akıllı telefonu Honor 5X ile 8 milyon satış barajını aşma başarısı gösterdi.



Geçen sene akıllı telefon pazarında büyük bir çıkış yakalayan Huawei başarılarını sürdürme peşinde. Dünya çapında yayılım ağını genişleten firma son olarak Honor markasını ABD pazarına sunmaya başladı. Bunun sonuçlarıda olumlu olarak geri dönmeye başladı.



Firma geçen Kasım ayında piyasaya sürdüğü giriş seviyesi telefonu Honor 5X ülkemizde de Honor GR5 adıyla piyasada bulunuyor. Daha çok ABD pazarında ilgi gören cihaz 8 milyon satış barajını aşmayı başardı. Firma hem online hemde mağazalarda satış yapıyor.



Firmanın Honor 5X haricinde Honor 5C ve Honor 5A adında iki modeli daha bulunuyor. Amiral gemisi olarak ise Huawei P9 ile piyasada yer kapmak istiyor. Şirketin bu yıl hedefi 120 milyon satış rakamına ulaşmak.



Snapdragon 616 yonga seti kullanan cihaz 5.5 inçlik Full HD IPS ekran ve 2GB RAM ile desteklenmiş durumda. Bunun yanında 16GB kapasite sunan model 13MP çözünürlüğünde arka kamera ve 5MP çözünürlüğünde ön kamera ve 3000mAh kapasiteli batarya özellikleri ile piyasada bulunuyor.



Cihazın fiyatı ise ülkemizde 1000tl olarak belirlenmişti.