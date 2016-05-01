

Özellikle son dönemlerde yakaladığı ivme ile hızla büyüyen Huawei markası, şimdi yeni bir akıllı telefonla karşımızda. Orta segment için duyurulan bu telefon fiyatı ve tüm teknik özellikleriyle haberimizde.



Huawei Honor 5C teknik özellikleri



Öncelikle cihazın fiyatıyla giriş yapalım. Honor serisinin yeni üyesi 139 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. 3G destekli versiyonu daha ucuz olan telefonun 4G versiyonu ise 150 dolar seviyesinde tüketicilerle buluşacak. Cihaz bugün itibariyle Çin'de satışa çıktı. Diğer bölgelerde satışa çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil.



5.2 inç büyüklükte IPS panelle gelen telefon, bu ekranda Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlük sunuyor. Ekranın altında ise Kirin 650 yongası bulunuyor. 8 çekirdekli bu yonganın ilk dört çekirdeği 2.0 GHz hızında çalışırken, diğer dört çekirdek ise 1.7 GHz hıza sahip. 2 GB RAM, 16 GB depolama alanı ise diğer temel özelliklerden. Depolama alanı 128 GB'a kadar artırılabiliyor.



Huawei Honor 5C modelinin arkasında 13 MP f/2.0, ön tarafında ise 8 MP f/2.0 çözünürlüğe sahip kameralar yer alıyor. Ayrıca arka yüzeyde parmak izi okuyucusu bulunuyor.



2G/3G/4G destekleyen cihaz eğer ülkemizde satışa çıkarsa 4.5G teknolojisiyle uyumlu çalışabilecek. Cihazın ölçüleri 147.1 x 73.8 x 8.3 mm şeklinde ve ağırlığı ise 156 gram. 3000 mAh dahili bataryadan güç alan telefonda USB-C portu da bulunuyor. Kutusundan Android 6.0 Marshmallow ile çıkacak olan Honor 5C gerçek anlamda rekabetçi bir telefon gibi duruyor.