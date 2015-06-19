

Çinli firmaların akıllı telefon pazarında taklit edenden taklit edilene doğru geçiş yaptığı bir dönemden geçiyoruz.



Özellikle Oppo, Xiaomi, Huawei ve Lenovo farklı tasarımları ve yazılımsal özellikleri ile büyük üreticilerin “oldukça” önünde yer alıyorlar. Huawei uzun zamandır akıllı telefon pazarında söz sahibi olmaya çalışıyor ve bunun içinde yoğun bir mesai harcıyor ama dünyanın en büyük bilişim firmalarından birisi olan Huawei Çin'de satışa sunduğu ürünlerinin global pazarda söz sahibi olmasını sağlayamıyor.



Geçtiğimiz yıl ülkemizde satışa sunulan Ascend G7 ve Mate 7 hem metalden yapılmış malzeme kalitesi hemde yazılım konusunda kullanıcıları oldukça memnun etmeyi başardı; ama her iki telefonda tam anlamıyla bir amiral gemisi değildi. Huawei'nin uzak doğu da satışa sunduğu Honnor 6 ve Honor 6+ ise dediğimiz gibi global pazarda maalesef kendine bir yer bulamadı.



Huawei, yeni nesil Honnor 7 ile bu sefer global pazarda adını daha fazla duyurmak ve daha fazla kullanıcıya ulaşmak istiyor. 30 Haziran'da yapacağı lansmanla tanıtılacak olan Honnor 7, hem yenilenen 64 bit Krin 935 işlemcisi, hem özelleştirilmiş kamerası hem de malzeme kalitesiyle adından oldukça söz ettirecek gibi görünüyor.



Honnor 7'nin resmi olmayan teknik özellikleri ise şöyle olacak;







5 inç Full HD 441 ppi civarlarında IPS ekran









Krin 935 işlemci 64 bit









3 GB RAM (bir modeli için 4 GB RAM'de olabilir denmekte)









13 megapiksel arka, 8 megapiksel ön kamera









Android 5.1 ve Emotion UI 3.1 arayüzü









2900 mAh pil gücü









Parmak izi okuma sensörü







Huawei Honnor 7 için bir video yayınladı. Videoda ilgimizi çeken bir detay var ki onu sizinle paylaşmak istedik. Videonun sonunda adamın ekrana doğru baktığını ve ekranın birden uyandığını görüyoruz. Mate 7'de arkada kullanılan parmak izi okuma sensörünün aynısının Honnor 7'de de kullanılacağını biliyoruz ama bu ekran kilidi parmak iziyle mi yoksa retina taramasıyla mı açıldı bunun cevabını ancak 30 Haziran'da öğrenebileceğiz.



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