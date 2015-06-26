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huawei honnor 7 çok hızlı şarj olacak!

HUAWEİ HONNOR 7 ÇOK HIZLI ŞARJ OLACAK!

Akıllı telefonların en önemli sorunu olan “şarj” için pil üreticilerinin geliştirdiği en ufak bir teknoloji yok. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki 2003'te kullandığımız Lityum Bataryalar ile günümüzde kullandığımız bataryalar arasında en ufak bir fark yok!

Tarih : 26 Haziran 2015, 09:36
Puan Ver : Huawei Honnor 7 Çok Hızlı Şarj Olacak!(10/10)12


Akıllı telefonların en önemli sorunu olan “şarj” için pil üreticilerinin geliştirdiği en ufak bir teknoloji yok. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki 2003'te kullandığımız Lityum Bataryalar ile günümüzde kullandığımız bataryalar arasında en ufak bir fark yok!



Akıllı telefon üreticilerinin özellikle şarj tarafında büyük bir sorun yaşadığını ve bu sorunları öncelikle “Güç Tasarruf Modu” o da yetmez “Süper, Ultra, Muhteşem Güç Tasarruf Modu” ile çözmeye çalıştıklarını görüyoruz. Son dönemdeyse Qualcomm tarafından geliştirilen ve çekirdek tabanlı bir destek sunan “Quick Charge” özelliği üreticilerin imdadına yetiştiğine şahit oluyoruz.



Hızlı şarj konusunda sektörün lider Oppoise VOOCteknolojisi ile 30 dakika içinde %70gibi bir şarj miktarı sunarak listenin en tepesinde yer alıyor. Hızlı şarj konusunda Galaxy S6ve Galaxy S6 Edge‘de iyi bir noktada fakat Çinli üreticiler bu noktada innovasyonun sınırlarını zorlamaya devam ediyorlar. Meizu MX5‘te de oldukça hızlı bir şarj imkanı kullanıcılara sunulduğunu geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık ve Huawei‘de Honnor 7‘nin hızlı şarj özelliğini öne çıkarttığı bir görsel paylaştı.



Huawei Honnor 7, 30 Hazirantarihinde gözler önüne serilecek ve tüm detayları göreceğiz. Huawei Honnor 7‘yi global pazara sunabilirse -ki umarız böyle olur telefon büyük ses getirecek gibi görünüyor. Honnor 7‘nin bilinen teknik özellikleriise şöyle olacak;





  • 5 inç 1920x1080p Full HD 441 ppi civarlarında IPS ekran





  • Krin935 işlemci 64 bit 8 çekirdek





  • 3 GB RAM (bir modeli için 4 GB RAM'de olabilir denmekte)





  • 13 megapiksel arka, 8 megapiksel ön kamera





  • Android 5.1 ve Emotion UI 3.1 arayüzü





  • 2900 mAh pil gücü





  • Parmak izi okuma sensoru (Söylentiye göre retina tarama desteği)





  • 322 dolar fiyatlandırma





Yaz tatiline uygun çok uzun oyunlar

 






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