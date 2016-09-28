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huawei hindistan'da akıllı telefon üretecek!

HUAWEİ HİNDİSTAN'DA AKILLI TELEFON ÜRETECEK!

Akıllı telefon sektörünün yükselen yıldızı Hindistan, Huawei'yi ağırlamaya hazırlanıyor. Huawei, Hindistan'da telefon üretecek!

Tarih : 28 Eylül 2016, 13:56
Puan Ver : Huawei Hindistan'da Akıllı Telefon Üretecek!(0/10)


Akıllı telefon sektörünün yükselen yıldızı Hindistan, Huawei'yi ağırlamaya hazırlanıyor. Huawei, Hindistan'da telefon üretecek!



Son yıllarda Hindistan, Çin ve Afrika'nın bazı bölgelerindeki akıllı telefon kullanımında dikkat çeken bir artış yaşanıyor. Uygun fiyatları modellere büyük ilgi gösteren bu bölgeler, dev üreticilerin yeni hedefi konumunda. Samsung'un son yıllarda Hindistan'a verdiği önemi gündeme getiriyorduk. Şimdi ise Huawei kolları sıvamış durumda.



Huawei Hindistan'da fabrika kuruyor!



Hindistan, akıllı telefon üreticileri için oldukça önemli bir bölge konumunda. Çin'den farklı olarak Hindistan içerisindeki rekabet çok daha az. Çin içerisindeki onlarca yerli marka uygun fiyatlı akıllı telefon satışını zorlaştırırken, Hindistan'ın kendine has çok daha az markası bulunuyor. Lenovo ve Samsung'un Hindistan pazarındaki rekabetine şimdi Huawei de dahil olacak.



Huawei an itibariyle dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi. Geçtiğimiz 2015 yılında 100 milyondan fazla cihaz satışı gerçekleştiren firmanın hedefleri artık daha büyük. Daha fazla satış için Hindistan pazarı Huawei'nin yeni hedefi konumunda.



Huawei Hindistan fabrikasında ilk üretim Ekim 2016'da başlayacak. Aynı zamanda ilk satışlar da aynı ay içerisinde başlayacak. 2017 yılı sonuna kadar toplamda 3 milyon cihaz üretilmesi hedefleniyor. Yani şimdilik ufak bir başlangıç söz konusu. Ancak artış bekleniyor.



Android için yeni bir sürpriz gelebilir!








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