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huawei, grafen destekli li-ıon batarya üzerinde çalışıyor

HUAWEİ, GRAFEN DESTEKLİ Lİ-ION BATARYA ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Son zamanlarda kendi geliştirdiği ürünlere yönelen Çin menşeili Huawei bu seferde Grafen destekli batarya üzerinde çalışmalarına hız verdi.

Tarih : 04 Aralık 2016, 17:19
Puan Ver : Huawei, Grafen Destekli Li-Ion Batarya Üzerinde Çalışıyor(8/10)9


Son zamanlarda yonga seti üretiminde de çok fazla yol kateden Çinli Huawei, bu sefer bununla kalmayıp batarya teknolojisinde de büyük adımlar atmanın peşinde. Firma bu sıralar Grafen destekli batarya üzerinde çalışıyor.



Bildiğimiz gibi daha öncede kendi hızlı şarj teknolojisini geliştiren Çinli Huawei, bu sefer batarya teknolojilerine atırım yapıyor. Bu yeni batarya hem daha az ısınıyor hem de iki kat fazla kullanım ömrü vaat ediyor.



Grafen teknolojisi için tek katmanlı altıgen şeklinde karbon atomlarının bir araya gelmesi demek en doğru tanım olabilir. Daha fazla elektrik alarak daha hızlı şarj olmaya olanak sağlayan  Grafen maddesi, ilk sentezlemeyi ortaya çıkaran bilim adamlarının Nobel fizik ödülünü kazanmasını sağlamıştı. Bu teknoloji enerjiyi daha hızlı boşalttığından dolayı drone veya elektrikli araba arenasında daha çok önem arz ediyor. Bu çabuk boşaltma konusunda hızla tükenen enerjiyi daha fazla elede tutmak için yapılan çalışmalar ise tüm hızıyla devam ediyor.



Sonuç olarak bu yeni teknolojiyi gelecekte tüm akıllı telefonlarımızda göreceğimizi söylemek pek gerçek dışı olmaz gibi gözüküyor.








Etiketler: Huawei  Grafen  Destekli  Li-Ion  Batarya  Üzerinde  Çalışıyor    haber

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