Huawei G9 Plus modeli sonunda resmi olarak duyuruldu. Bir süredir söylentileri gündeme gelen modelin teknik özellikleri ve fiyatı sizlerle.



Huawei G9 Plus modeli sonunda resmi olarak duyuruldu. Bir süredir söylentileri gündeme gelen modelin teknik özellikleri ve fiyatı sizlerle.







Çinli akıllı telefon üreticisi, geçtiğimiz gün yeni bir phablet modelini resmi olarak duyurdu. Dikkat çeken özelliklere sahip bu modelin detayları sizlerle.



Huawei G9 Plus teknik özellikleri



Phablet kategorisinde rekabetçi bir model olarak bahsedebileceğimiz Huawei G9 Plus modeli uygun bir fiyat ve yüksek donanım seviyesiyle dikkat çekiyor. Qualcomm Snapdragon 625 yongasından güç alan cihazda 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. 64 GB depolama alanı sunan versiyonda ise 4 GB RAM bulunuyor.



5.5 inç büyülükte 1080p çözünürlük sunan bu dev telefon, 3340 mAh kapasiteli bataryasıyla da uzun bir pil ömrü vaad ediyor. Cihazın arka yüzeyindeki 16 MP çözünürlüğünde kamera 4K video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ise 8 MP çözünürlükte. Ayrıca arka yüzeyde parmak izi okuyucu da bulunuyor.



160 gram ağırlığındaki Huawei G9 Plus modeli 7.3 mm kalınlığa sahip. Android 6.0 Marshmallow işletim sistemiyle kutusundan çıkacak olan telefonda EMUI arayüzü bulunuyor.



Telefon şimdilik sadece Çin pazarı için duyuruldu. 3 GB RAM'li versiyon 360 dolardan tüketicilerle buluşacak. 4 GB RAM'li versiyonun fiyatı henüz belli değil. Cihaz 25 Ağustos tarihinden itibaren resmen satışta olacak. Modelin ülkemize gelip gelmeyeceği henüz belli değil.



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