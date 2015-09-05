Çinli üretici Huawei'nin geçtiğimiz aylarda gündeme gelen modeli Huawei G8, Berlin IFA 2015'te tekrar kendini gösterdi ancak bu sefer daha fala detayla. Huawei G8 modelinin fiyatı, tüm teknik özellikleri ve satışa çıkacağı ülkeler haberimizde.



IFA 2015'in ilk gününde en çok çıkış yapan markarlardan biri olan Huawei, Mate S modelinden sonra G8 modelini de detaylandırdı. Huawei G8 modeli, orta segmentin en iddialı telefonlarından biri olacak. Metal gövdesi, 5.5 inç Full HD (1920 x 1080 piksel) ekranı, 8 çekirdekli 1.7 GHz hıza sahip Snapdragon 615 işlemcisi, 3 GB RAM'i, 32 GB depolama alanı, 3000 mAh bataryası ile dikkat çeken model içerisinde bulunduğumuz Eylül ayında satışa çıkacak.



HUawei G8 modelinde 4G LTE desteği bulunuyor. Android 5.1 Lollipop ve Emotion UI 3.1 ile kutusundan çıkacak olan cihazın ekranı biraz bombeli. 2.5D Gorilla Glass 4 ile korunan ekran şık bir görüntü sunuyor. Huawei G8 modelinin arkasında 13 MP, önünde ise 5 MP kamera yer alıyor. Tıpkı Huawei Mate S modeli gibi G8 modelinde de arka tarafta parmak izi algılayıcı sensör yer alıyor.



Huawei G8 modeli Eylül ayı içerisinde 30'dan fazla ülkede satışa çıkacak. Bu ülkeler arasında Türkiye de var. G8 modelinin fiyatlandırılması yurtdışında 400 Euro'dan yapıldı. Bu fiyatla ülkemizde 1000 TL – 2000 TL aralığında olacağını söylemek mümkün.



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