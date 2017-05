Huawei, HAS 2017 etkinliğinde yeni “public cloud” servisini tanıttı. Geleceğin bu teknolojide olduğunu belirten Huawei bulut bilişimi sahipleniyor.



Çin'in en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Huawei tarafından düzenlenen Huawei Küresel Analist Zirvesi 2017 (Huawei Global Analyst Summit 2017) Shenzen şehrinde başladı. 13 Nisan'a kadar sürecek olan zirveye tüm dünyadan analistler, basın ve fikir önderleri katılıyor. Bu büyük etkinlikte Huawei, üzerinde en çok yoğunlaştığı konulardan biri olan Public Cloud hizmetini duyurdu. Huawei bulut konusundaki çalışmalarını daha da yoğunlaştıracağının sinyallerini verdi.



Huawei'nin ilk “public cloud” servisi olan ServiceStage resmi olarak HAS 2017'de duyuruldu. Bulut sistemleri için uygulama geliştirenlere açık olan bu yeni servis; geliştirme iş akışı, uygulama ve kaynak takvimi oluşturma ve mikro yönetim sistemlerini bir araya getiriyor.



Huawei, bu yeni servisiyle birlikte yıl içinde 10 yeni bulut çözümü de sunacak. Sektörün önde gelen kurumlarıyla iş birliğine giden Huawei bu 10 yeni bulut servisiyle, HPC Cloud, SAP Cloud, IoT Cloud ve başka durumlar için özel olarak tasarlanmış çözümler sağlayacak. Bu sayede kurumların dijital dönüşümü için çok daha verimli seçeneklerin sunulması hedefleniyor.



Dijital Dönüşümün Ardındaki Güç



HAS 2017 etkinliğinde düzenlenen konferansta söz alan, Huawei Bulut İş Birimi ve IT Ürünleri Başkanı Zheng Yelai, Huawei'nin yeni herkese açık bulut servisinin dijital dönüşümü nasıl hızlandırdığını ve kurumları nasıl daha çevik hale getirdiğini anlattı.



Dijital dönüşüm hızlandıkça bulut teknolojisinin büyümeyi artıran en önemli güç hale geldiğine dikkat çeken Yelai, bu alandaki araştırma ve geliştirme çalışmalarının sonucunda ortaya çıkan servislerini duyurdu. Yelai ayrıca Huawei'nin dünyanın en büyük müşterilerinin tercih ettiği iş ortağı olduklarını ve yüksek kaliteli servislerini sunmaya devam edeceklerini belirtti.



Buluta Özel Şirket Yapısı



Bulut bilişim konusuna büyük önem veren Huawei, bu amaçla geçtiğimiz Mart ayında kendi bünyesinde Bulut İş Birimi kurmuştu. 2000 kişinin çalıştığı Huawei Bulut iş biriminin yanı sıra 10 farklı kategoride toplam 54 adet bulut hizmeti de sunuldu.



Farklı platformlar arasında kolay bir şekilde iletişim sağlanması için OpenStack tabanlı bulut mimarileri sunan Huawei, tüm dünyayı kapsayan tek bir büyük bulut sisteminin kurulmasına yardımcı oluyor. Dünya çapında 170 ülke ve bölgedeki yerel ekipleri ve 12.000'i aşkın servis iş ortağıyla Huawei iş süreçlerini hızla buluta taşımak isteyenlere yardımcı olacak uzmanlığa ve güce sahip. Bulut bilişim alanına çok uzun zamandır yatırım yapan Huawei yaklaşık 10 yıldır bulut bilişim ile ilgili ürünler ve teknolojiler geliştiriyor.



Huawei şu anda Çin, Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika, Güney Pasifik ve diğer bölgelerde, içlerinde Volkswagen, Philips ve CERN gibi dünyanın en önde gelen kurumlarının da yer aldığı kurumlara bulut servisi sağlıyor. Bunların yanı sıra Deutsche Telekom, China Mobile ve Telefonica gibi dev telekomünikasyon şirketlerine de özel olarak tasarlanmış bulut servisi veriliyor.



Bulut Neden Tercih Ediliyor?



Bulut servisleri, dijital dönüşüm sürecinde altyapıların en önemli parçalarından biri olacak. Kurumlar artık, kendi verimliliklerini artırmak için yüksek maliyetli ve uygulaması karmaşık olan sistemler yerine sürekli değişen iş ve hizmet ihtiyaçlarına yönelik olarak kullanabilecekleri bulut servislerini tercih ediyorlar.



Bu durum etkisini IT mimarilerinin kurulum prensiplerinde de göstermeye başladı. Kurumlar artık bulut yönetimi ile birlikte çalışabilen IT mimarilerine ihtiyaç duyuyorlar. Huawei gibi şirketlerin öncülüğünde bulut hizmetleri devlet, finans, üretim, güvenlik, iletişim gibi birçok farklı alanda her geçen gün daha da yaygınlaşıyor.



