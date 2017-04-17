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huawei, android o'yu test etmeye başladı

HUAWEİ, ANDROİD O'YU TEST ETMEYE BAŞLADI

Huawei, yeni Android sürümü Android O'yu telefonlarında test etmeye başladı. Çinli telefon üreticisinin yeni işletim sistemini test etmek için seçtiği ilk model Mate 9 oldu.

Tarih : 17 Nisan 2017, 09:59
Puan Ver : Huawei, Android O'yu Test Etmeye Başladı(8/10)8


Huawei, yeni Android sürümü Android O'yu telefonlarında test etmeye başladı. Çinli telefon üreticisinin yeni işletim sistemini test etmek için seçtiği ilk model Mate 9 oldu.



Bildiğiniz gibi Google yeni Android sürümünün geliştiricilere yönelik versiyonunu geçtiğimiz ay yayınlandı. Android O adını taşıyan yeni işletim sistemi Google'ın Pixel ve Nexus telefonlarında kullanılıyor. Ancak yeni Android sürümü henüz Google dışında bir markanın telefonlarında kullanılmış değil. Son gelen haberler ise Android O'yu kullanacak ilk telefon üreticisininHuaweiolabileceği yönünde.



Çinli telefon üreticisi Android O‘yu kendi telefonlarında test etmeye başladı. Şirketin yeni işletim sistemini test etmek için seçtiği telefon ise Mate 9 oldu. Huawei şimdi Android O'yu kendi EMUI kullanıcı arayüzüne entegre etmeye çalışıyor. Şirket henüz yeni sürümü ne zaman yayınlayacağını duyurmadı ama genel kanı Huawei'nin bu güncellemeyi kullanıcılarına sunan ilk telefon üreticisi olacağı yönünde.



Bildiğiniz gibi Android O ile birlikte Android'de birçok önemli geliştirme yapılıyor. Batarya ömrünün uzatılması, performansın arttırılması ve dinamik ikonlar bu geliştirmelerden sadece birkaçı.



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