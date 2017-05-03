

GoDaddy, Google Chrome'un HTTP sayfalarındaki “ güvenli değil ” uyarısını ve küçük işletmelerin web sitelerine olası etkilerini değerlendirdi



GoDaddy, Google Chrome'un yakın zamanda yaptığı güncellemelerin bir parçası olarak şifre ve kredi kartı bilgileri gibi kişisel veri toplayan HTTP sayfalarında “ güvenli değil ” uyarısı göstermeye başladığına dikkat çekti. SSL/TLS sertifikaları ve HTTPS protokolünün 20 yıldır var olduğunu belirten GoDaddy, online işlem yapan tüketici ve işletme sayısının artmasıyla birlikte siber güvenliğin 2017'nin ana dijital konularından olduğunu açıkladı. İşletmenizi ve şirket verilerinizi korumanın yanı sıra HTTPS'ye geçmek için başka nedenler de var.



GoDaddy EMEA Bölge Başkan Yardımcısı Stefano Maruzzi, “Google'ın araştırmasına göre birçok insan ziyaret ettiği sitenin güvenli olup olmadığını kontrol etmiyor ve bu yüzden farkında olmadan kendilerini ve bilgilerini riske sokuyor. Bu, dünyanın en çok trafik alan sitelerinin bazıları için bile geçerli. Siber güvenlik farkındalığını artırmak için Google Chrome yakın zamanda şifre ve kredi kartı bilgileri gibi kişisel veri toplayan HTTP sayfalarında “güvenli değil” uyarısı göstermeye başladı. Bu önemli uyarı, daha fazla internet kullanıcısını korumak için iyi bir adım olsa da bu, güncellemelerden haberdar olmayan web sitesi sahipleri için farklı bir anlama gelebilir. Çoğunluğunu küçük işletmelerin oluşturduğu HTTP web sitesi sahipleri için kırmızı “güvenli değil” uyarısı potansiyel müşteri ve gelirin kaçması anlamına gelebilir” dedi.



Bir web sitesi için HTTPS'ye gerçektengerek var mı?



Maruzzi, Google Chrome'un bu güncellemesinin 2017'nin başlarında İngilizce tarayıcılar için uygulanmış olsa da; diğer dillere yayıldıkça Türkçe tarayıcılarda da uygulanmasının beklendiğini belirtti.



Geçmişte herkes sadece online bankacılık; alışveriş ve sağlık gibi yüksek değere sahip web sitelerinin HTTPS'ye ihtiyacı olduğunu düşünse de şimdi durum daha farklı. “Çerez” gibi uygulamalar ile artık daha fazla web sitesi ziyaretçilerinin kişisel bilgilerini saklamaya başladı. SSL sertifikaları bu verilerin aktarılırken güvenli kalmasına yardım etmek için devreye giriyor. SSL, kullanıcının tarayıcısı ve kullanıcının bağlandığı web sitesi arasında çalışan bir mekanizma. Göndermeden önce bilgileri şifreliyor ve diğer uca ulaştığında deşifre ediyor; böylece aradaki hiçbir noktada bilgi okunamıyor. Güvenli oturumu oluşturmak için, SSL protokol uyuşma süreci arka planda müşterinin alışveriş veya gezinti deneyimini aksatmadan devam ediyor.



Chrome ve benzer tarayıcılarının güncellemeleri ışığında SSL'in öneminin artmasının yanı sıra web sitenizin SSL sertifikasına sahip olması yanında başka avantajlar da getiriyor. Bunlardan bazıları şöyle:







Daha profesyonel görünürsünüz.Adres çubuğunda yeşil kilit ikonunun olması koruma için ekstra bir adım attığınızı gösterir ve daha profesyonel görünmenizi sağlar.







Sitenize olan sadakati artırırsınız. Web siteniz kişisel bilgilerle hesap girişi yapmayı gerektiriyorsa SSL sertifikası edinmek iyi bir fikir. Bilgilerinin korunduğunu bilen ziyaretçiler sitenizi tekrar ziyaret etmeye daha yatkın olacaktır.







Daha fazla müşteri çekersiniz. Deneyimli online alışverişçiler, SSL sertifikanızın olup olmadığına bakmaya daha yatkın olabilir. Aynı zamanda SSL sertifikanız olduğunu görenler sitenizde alışveriş yaparken kendilerini daha rahat hisseder. SSL sertifikanız yoksa sunduğunuz ürün ve hizmetlere daha bakmadan bile sitenizden ayrılabilirler.







Kendi bilgilerinizi de korursunuz. Gerek özel bir promosyon kodu, gerek ziyaretçinize gönderdiğiniz bir kupon olsun;SSL hem gönderdiğiniz, hem de aldığınız bilgileri korur.







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