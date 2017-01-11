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htc'nin yeni nesil sanal gerçeklik kontrolcüsü!

HTC'NİN YENİ NESİL SANAL GERÇEKLİK KONTROLCÜSÜ!

Akıllı telefon devi HTC oyun sektörüne sanal gerçeklik gözlüüğü Vive ile adım atmıştı. Valve ile ortak geliştirilen cihaz sanal gerçeklik piyasasının hakimi noktasına geldi. Firma CES 2017 fuarında kablosuz kontrolcülerinin gelişmiş versiyonunu duyurdu.

Tarih : 11 Ocak 2017, 09:03
Puan Ver : Htc'nin Yeni Nesil Sanal Gerçeklik Kontrolcüsü!(9/10)7


Son yıllarda büyük bir patlama yaşan sanal gerçeklik ya da kısaltılmış İngilizce adıyla VR bambaşka bir hal almaya başlıyor. İlk olarak şu an Facebook'un sahip olduğu Oculus firmasının tanıttı ve gelişimini sağladığı ‘günümüz' sanal gerçeklik sistemi işin içine farklı oyunların girmesiyle büyük bir pazar halini aldı.



PC oyunculuğu tarafından Oculus'a rakip olarak geçtiğimiz dönemde HTC Steam'in sahibi Valve ile ortaklık açıklayarak sanal gerçeklik gözlüğünü satışa sunmuştu. 800 dolarlık fiyatıyla satılan Vive, PC oyunculuğu için 1 numaralı sanal gerçekli k gözlüğü oldu. Mobil cihazlarda Samsung, Gear VR ailesi ile büyük bir başarı elde etmişken konsol oyunculuğunda da Sony kendi çözümünü satışa sunmuş durumda. Sony, Playstation VR adındaki sanal gerçeklik gözlüğü ile dünya genelinde geçtiğimiz aylarda pazarda yer edinmeye başlayacakken ülkemizde de 24 Ocak tarihinde ₺1699'ye ürününü kullanıcılar ile buluşturacak. Firma aynı zamanda ülkemizde resmi olarak satılan ilk VR gözlüğü unvanını da elde etmiş olacak.



HTC, Amerika'da düzenlenen CES 207 tüketici elektroniği fuarında yeni br duyuru yaptı. Firma VR gözlüğünün kontrolcülerinin özel bir versiyonunu duyurarak kontrolcülerin gerçek boyutta silah, kılıç ve benzeri ekipmanlarla birlikte kullanılabilmesine olanak sağlıyor.








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