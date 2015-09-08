

Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi, son dönemlerin en kötü yılını geçiriyor. Firmanın kötü giden mali durumu radikal kararlar ve bazı küçülmeler gerektiriyor. HTC'nin mali durumuna ilişkin son bilgiler haberimizde.



HTC hakkında kötü haberler ardı ardına gelmeye devam ediyor. Firmanın geçtiğimiz Ağustos ayı ile ilgili yayınladığı rapor adeta korkutucu. 2014 Ağustos ve 2015 Ağustos dönemleri karşılaştırıldığında bir önceki yıla göre firmanın %52 daha az gelir elde ettiği görülüyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında HTC, yaklaşık 213 milyon Dolar gelir elde etmiş. Bu para, rakamsal olarak çok görülebilir ancak HTC'nin Temmuz ayı gelirlerine göre yaklaşık %7'lik bir düşüş söz konusu. Ağutos 2015 için yayınlanan bu rakam, Ağustos 2014 ile karşılaştırıldığında ortaya çıkan %52'lik azalma, HTC'yi radikal kararlar almaya itecek.



Geçtiğimiz ay firmanın 3 ana üretim tesisinden birini satmaya karar verdiğini sizlere aktarmıştık. Firma ciddi bir küçülmeye doğru gitmek zorunda kalacak gibi duruyor. Bu küçülmenin ilk adımı fabrikanın satışı ve dolayısıyla işçi çıkarımı ile devam edecektir. Aynı zamanda firma, geçtiğimiz ay borsada tarihinin en düşük noktasına kadar ulaştı. HTC'nin hisseleri için “anti-rekor” noktasına ulaşıldığı söylendi. Firma henüz 2016 yılı için yeni bir amiral gemisi duyurmadı. Umuyoruz ki bu finansal sorunsal geçici olur ve HTC eski ekonomik gücüne kavuşur.



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