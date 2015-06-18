HTC'nin yanı sıra bilgisayar konusunda hâlâ sektörün en büyük pazar paylarından birine sahip olan; ancak taşınabilir cihaz Dünyası'nda çok büyük bir şöhreti olmayan Asus için HTC ile bir araya gelmek bir seçenek olabilirdi.



HTC'nin yanı sıra bilgisayar konusunda hâlâ sektörün en büyük pazar paylarından birine sahip olan; ancak taşınabilir cihaz Dünyası'nda çok büyük bir şöhreti olmayan Asus için HTC ile bir araya gelmek bir seçenek olabilirdi.



Bilgisayar dünyasının en büyük markalarından biri olan Lenovo'nun geçen yıl akıllı telefon satışının bilgisayarlarını geride bıraktığı düşünüldüğünde Asus'un da bir çözüm üretmesi gerektiği söyleniyordu.



Genellikle kullanıcılar; “Elbet birilerinin ürünü az satılacak, herkes çok satarsa olmaz ki bu iş” diye düşünüyorlardı. Bazı kullanıcılar da; “Asus da bilgisayardan kazandığını bilgisayara yatırsın” diye içlerinden geçiriyordu.



Bu yıl radikal adımlar atan ve Peter Chou yerine yönetim koltuğunu devralan Cher Wang'ın liderliğinde yeni ürün kulvarlarında da yarışmaya başlayan HTC, sanal gerçeklik gözlüğü ve kamera gibi yeni cihazları da üretim bandına almaya hazırlanıyordu.



Ancak ürünlerinin yüksek standartlardaki kalitesine rağmen Samsung ve Huawei gibi firmaların pazar payı olarak gerisinde kalıyor. İlerleyen zamanlarda HTC ile ilgili yeni gelişmeler olabilir.



Gülen Yüzler Şifre Oldu!



