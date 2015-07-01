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htc'den yeni tablet bilgisayar görüldü: desire t7

HTC'DEN YENİ TABLET BİLGİSAYAR GÖRÜLDÜ: DESİRE T7

Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi bir süredir tablet bilgisayar üretimine ara vermişti ancak bugün ortaya çıkan bir habere göre HTC, yeni bir tablet bilgisayar üzerinde çalışıyor.

Tarih : 01 Temmuz 2015, 09:16
Puan Ver : Htc'den Yeni Tablet Bilgisayar Görüldü: Desire T7(6/10)5


Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi bir süredir tablet bilgisayar üretimine ara vermişti ancak bugün ortaya çıkan bir habere göre HTC, yeni bir tablet bilgisayar üzerinde çalışıyor. Kargolarken ortaya çıkan HTC'nin yeni tablet bilgisayar Desire T7 ve Desire T7 DS modellerinin detayları haberimizde.



Geçtiğimiz yıllarda tablet bilgisayar alanındaki rekabette geri adım atan HTC, tablet bilgisayar üretimini durdurduğunu açıklamıştı. Bugün ortaya çıkan bir bilgiye göre ise HTC, önümüzdeki aylarda yeni bir tablet bilgisayar duyurabilir. Tayvan'dan Hindistan'a giden bri kargo kaydının ortaya çıkmasıyla HTC'nin Desire T7 isimli gizemli bir mobil cihazına ait bilgiler ortaya çıktı. HTC'nin şuan 7 inç ekran boyutuna ve Desire T7 ismine sahip herhangi bir mobil cihazı olmadığı için bu ürünün HTC'nin henüz piyasaya çıkarmadığı bir tablet bilgisayar olduğu düşünülüyor.



26 Haziran tarihinde yapılan gönderideki cihazın tam adı HTC Desire T7 DS. DS takımı Dual SIM yani çift SIM kartlı olduğunu belirtiyor. Bilgiler arasında “Test için” olduğu vurgulayan bir açıklama var. 7 inç ekran boyutuna sahip olduğu ve 1.2 GHz dört çekirdekli bir işlemci kullandığını yine açıklamadan görebiliyoruz. Fiyat bilgisi olarak 11.476 Hindistan Rupisi yani yaklaşık 500 TL civarında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu cihazın HTC'nin üzerinde çalıştığı yeni bir tablet bilgisayar olduğu konusunda şüphe yok. Ancak piyasaya çıkar mı çıkmaz mı bunu ilerleyen aylarda göreceğiz.



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