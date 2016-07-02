

HTC, sanal gerçeklik gözlüğü dünyasında ciddi başarılar kazanan Vive'ı, ayrı bir şirket olarak tanımlayacağını açıkladı.



Öncelikle şunu vurgulayalım; HTC ile Vive arasındaki ipler kesinlikle kopmuyor veya başka bir şirkete satış söz konusu bile değil. Ancak Vive'in yükselen rakamları ve kalabalıklaşan organizasyonu, farklı ve kompakt bir yapılandırmaya gerek duyuyor. Vive, Tayvanlı teknoloji devinin geniş çatışı altında bulunurken; bir nevi, ana şirketin maddi dalgalanmalarından korunacak. Benzer bir yapı için Facebook'un hakimiyeti altında bulunan Instagram'i veya Volkswagen Group çatısı altındaki Seat, Skoda, Audi gibi markaları örnek gösterebiliriz. Bu son derece zekice bir hamle zira, ana şirket zarar etse de, yan şirket, bu gelir-gider tablosundan bağımsız oluyor ve varlığını sürdürebiliyor.



Şangay'da düzenlenen WDC (WorldWide Developer Conference – Dünya Çapındaki Geliştiriciler Kongresi), Vive'a özel uygulama dükkanı VivePort'un özel bir öneme sahip olacağı belirtilmişti.



HTC, Vive ürünlerine ve organizasyonuna ayrılan bütçenin 10 milyar civarında olduğunu ve yeni ürünler geliştirmek için de fazlasıyla hazır olduklarını da bildirdi.



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