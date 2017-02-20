2016 yılında iyice genişleyen VR sektörü, düşen fiyatların etkisiyle 2017'de daha da büyüyebilir. Peki HTC Vive, 2016'daki başarılı çıkışını bu sene de devam ettirebilecek mi?



2016 yılında iyice genişleyen VR sektörü, düşen fiyatların etkisiyle 2017'de daha da büyüyebilir. Peki HTC Vive, 2016'daki başarılı çıkışını bu sene de devam ettirebilecek mi?



2016, VR sektörü açısından son derece başarılı bir sene oldu diyebiliriz. Zira uzun süredir geliştirme aşamasında olan pek çok sanal gerçeklik ürünü 2016'nın son çeyreğinde kullanıcı ile buluştu. Bu ürünler arasında en çok ilgi çekenler iseHTC ViveveOculus Rift'ti.



HTC'nin,Valveile ortaklaşa geliştirdiği HTC Vive, Steamuyumu sayesinde global pazara daha çabuk adapte oldu. Ayrıca pazardaki en büyük rakibi Oculus Rift'e oranla daha ergonamik bir tasarım çizgisinde olması, bu cihazın önünü açmış oldu.



Avrupa ve Amerika'da genel anlamdaVRpazarının lideri konumunda bulunan HTC'nin, Çin'de de rakiplerine fark attığı ortaya çıktı. Çin kaynaklı bir rapora göre HTC Vive, Çin'de yüzde 17.7'lik pazar payı ile zirveye yerleşmiş durumda. HTC'nin hemen arkasında ise yüzde 16.9'luk paylaDeePoonbulunuyor.



2017'de biraz daha uygunlaşacak olan fiyatlarla birlikteVRpazarının daha da genişlemesi ve pazara yeni oyuncuların dahil olması bekleniyor. HTC'nin arkasındaki Steam desteği sayesinde, 2017'de de pazarın tek hakimi olacağı görüşü şu an için ağır basmakta.



Öte yandanSony'nin de PlayStation VRprojesinin şu aralar yolunda gittiğini belirtmekte fayda var. ZiraPlayStation VRiçin hali hazırda fazla oyun olmadığı için satışlarda bir patlama yaşanmış değil. Fakat 2017'de çıkacak olan VRdestekli oyunlar sayesinde, sanal gerçeklik gözlüğü satışlarının hızla artacağına inanılıyor. Bekleyip göreceğiz.



Ocak 2017 ‘nin en çok satan oyunları