HTC'nin yeni amiral gemisi HTC U11 yoğun talep görüyor. HTC yöneticisi Chang Chia-lin telefonun satışları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



HTC'nin yeni amiral gemisi HTC U11 yoğun talep görüyor. HTC yöneticisi Chang Chia-lin telefonun satışları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Bildiğiniz gibi HTC geçtiğimiz ayın son haftasında yeni amiral gemisi HTC U11'i piyasaya sürdü. Satışa çıkan telefon kullanıcılardan büyük ilgi gördü. Öyle ki daha telefon yeni satışa çıkmışken birçok renk seçeneği yok satmaya başladı. HTC yoğun talep gören telefonun stoklarını tazelemekte sorun yaşadı. Telefonun çıktığı ilk günlerdeki bu yoğun ilgi sonraki günlerde de devam etti.



HTC'nin telefon departmanının başkanı Chang Chia-lin, HTC U11 satışlarının çok iyi gittiğini açıkladı. Telefon kendisinden önce gelen HTC 10 ve HTC One M9'dan daha fazla satmayı başardı. Telefonun tam olarak kaç adet sattığı ise açıklanmadı.



Bu arada HTC yöneticisi şirketin gelecek planlarına da değindi. Tayvanlı telefon üreticisi bundan sonra çıkardığı telefon sayısını azaltacak. Şirket her yıl 3 veya 4 yeni telefon çıkarmayı planlıyor.



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