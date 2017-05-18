Çavuşoğlu: Son Derece Dostane Bir Ziyaretti
Mhp'den Erdoğan-Trump Görüşmesine İlişkin...
Global Virüs Saldırısı Hedefinde Türkiye 14. Sırada
Apple'dan Büyük Siri Atılımı!
Oyuncular İçin Kaçırılmayacak Alan Wake Fırsatı!
Hangi Yonga Setini Kullanan Galaxy S8 Daha Pahalı?
Samsung Galaxy J7 Max Özellikleri Ortaya Çıktı
Psn'de Flaş İndirimler Başladı
Alan Wake Satıştan Çekiliyor!
Hackerlar Yeni Karayip Korsanları Filmini Çaldı
Honor 9 Ne Zaman Tanıtılacak?
Galaxy S8 Pirates Of The Caribbean Versiyonu Geliyor!
Huawei Nova 2'nin Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Htc U11 Resmen Tanıtıldı! İşte Özellikleri!
Samsung, Cortex-A73 Çekirdekli Yeni Yonga Setini Geliştiriyor
Google Pixel 2 Nasıl Görünecek?
Barış Arduç'tan Evlilik Açıklaması
Şaşırtan Karpuz Çekirdeği Gerçeği!
Advocaat İlk Uçakla Türkiye'den Ayrıldı!
İki Volkan'ın Penaltılardaki İlginç Diyaloğu

htc u11 resmen tanıtıldı! işte özellikleri!

HTC U11 RESMEN TANITILDI! İŞTE ÖZELLİKLERİ!

HTC'nin bir süredir merakla beklenen yeni amiral gemisi modeli sonunda tanıtıldı. İşte HTC U11 özellikleri ve diğer detaylar.

Tarih : 18 Mayıs 2017, 10:07
Puan Ver : Htc U11 Resmen Tanıtıldı! İşte Özellikleri!(6/10)5


HTC'nin bir süredir merakla beklenen yeni amiral gemisi modeli sonunda tanıtıldı. İşte HTC U11 özellikleri ve diğer detaylar.



Tayvanlı üreticinin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni amiral gemisi modeliHTC U11sonunda resmiyet kazandı. HTC'nin Londra, New York ve Tepei'de eş zamanlı olarak düzenlenen etkinlikte HTC U11tüm dünyaya tanıtıldı. HTC'nin yeni amiral gemisi modeli aynı daha önce sızdırılan raporlardaki teknik özelliklerle karşımıza çıktı.



Gücünü Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 835yonga setinden alan HTC U11, sistemini 4GB RAM ile destekliyor. (Telefonun Asya'da satışa sunulacak versiyonunda 6GB RAM bulunuyor) Min. 64GB dahili depolama alanına sahip olan cihazın bataryası ise 3000 mAh.



2560×1440 piksel çözünürlüğünde 5.5 inçlik QHD ekran ile gelen cihaz HTC'nin Super LCD 5 teknolojisini kullanıyor. Sahip olduğu IP67sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı bir yapıya sahip olan cihazın kamera tarafı da hayli iddialı.



Arka tarafında 12MP'lik bir kamera bulunduran cihazın, ön yüzündeki kamerası ise16MP. Her iki kamera da f/1.7 diyafram aralığına sahip.



153.9×75.9×7.9 mm ölçülerinde olan HTC U11'in ağırlığı ise 169 gram.



Klasik HTCçizgisindeki tasarım çizgisini koruyan HTC U11'de kalın çerçevelerin bulunması eksi bir yön olarak ön plana çıkıyor.



U11'in rakiplerine göre en öne çıkan yönü ise sahip olduğu Edge Sense özelliği. Telefonun yan kısımlarına yerleştirilen basınç barları sayesinde, HTC U11, telefonu sıkma şiddetinize göre çeşitli işlevler gerçekleştirebiliyor. Üstelik bu işlevleri özelleştirmeniz de mümkün.



Philips TV 2017 koleksiyonundan eşsiz Ambilight deneyimi








Etiketler: Htc  U11  Resmen  Tanıtıldı  İşte  Özellikleri    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER