HTC'nin bir süredir merakla beklenen yeni amiral gemisi modeli sonunda tanıtıldı. İşte HTC U11 özellikleri ve diğer detaylar.



HTC'nin bir süredir merakla beklenen yeni amiral gemisi modeli sonunda tanıtıldı. İşte HTC U11 özellikleri ve diğer detaylar.



Tayvanlı üreticinin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni amiral gemisi modeliHTC U11sonunda resmiyet kazandı. HTC'nin Londra, New York ve Tepei'de eş zamanlı olarak düzenlenen etkinlikte HTC U11tüm dünyaya tanıtıldı. HTC'nin yeni amiral gemisi modeli aynı daha önce sızdırılan raporlardaki teknik özelliklerle karşımıza çıktı.



Gücünü Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 835yonga setinden alan HTC U11, sistemini 4GB RAM ile destekliyor. (Telefonun Asya'da satışa sunulacak versiyonunda 6GB RAM bulunuyor) Min. 64GB dahili depolama alanına sahip olan cihazın bataryası ise 3000 mAh.



2560×1440 piksel çözünürlüğünde 5.5 inçlik QHD ekran ile gelen cihaz HTC'nin Super LCD 5 teknolojisini kullanıyor. Sahip olduğu IP67sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı bir yapıya sahip olan cihazın kamera tarafı da hayli iddialı.



Arka tarafında 12MP'lik bir kamera bulunduran cihazın, ön yüzündeki kamerası ise16MP. Her iki kamera da f/1.7 diyafram aralığına sahip.



153.9×75.9×7.9 mm ölçülerinde olan HTC U11'in ağırlığı ise 169 gram.



Klasik HTCçizgisindeki tasarım çizgisini koruyan HTC U11'de kalın çerçevelerin bulunması eksi bir yön olarak ön plana çıkıyor.



U11'in rakiplerine göre en öne çıkan yönü ise sahip olduğu Edge Sense özelliği. Telefonun yan kısımlarına yerleştirilen basınç barları sayesinde, HTC U11, telefonu sıkma şiddetinize göre çeşitli işlevler gerçekleştirebiliyor. Üstelik bu işlevleri özelleştirmeniz de mümkün.



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