

Ortalama benchmark skorunu baz alarak mayıs ayına ait bir rapor yayınlayan antutu, liderliğin el değiştirdiğini resmen ilan etti. Bir süredir 174 bin skor ortalaması ile zirvede yer alan iPhone 7 Plus, 180 bin puan alan HTC U11'e dur diyemedi ve liderliği kaptırdı. Böylece antutu testinin en hızlı cihazının platformu da değişmiş oldu.



İki telefon arasındaki çıkış tarihi farkı da göz önüne alınırsa esasında U11'in, diğer Android cihazlar gibi rekabet anlamında geri kaldığını söyleyebiliriz. Zira iPhone 7 Plus, yaklaşık 8 ay önce tanıtıldı. iPhone 7'nin yerini Android cihazların alması ise daha önce olmuştu; iOS 10.3 güncellemesinin ardından skor ortalaması ciddi şekilde düşen telefonu, Xiaomi Mi 6 ve Galaxy S8 ailesi aşağı sıralara yollamıştı.



Eski yıllara göre Android – iOS arasındaki güç farkı azalmış olsa da benchmark testlerinin çoğu hala iPhone cihazların çıkış tarihinde tereddütsüz liderliği ele aldığını onaylıyor. Hem Apple A serisi işlemcileri, hem de iOS platformuyla yıllardır önemli başarılar elde eden Amerikalı şirket, son yıllarda Android'in kendisine yaklaşmasına engel olamıyor. Ayrıca iki platform arasındaki fark yalnızca performans tarafında azalmıyor. Kullanıcı deneyimleri de git gide birbirine yaklaşıyor. Her güncellemeyle Android daha çok iOS oluyor; iOS daha çok Android oluyor. Bu şekilde platformların savaşı önemini yavaş yavaş yitiriyor ve yerini cihazların savaşı alıyor.











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