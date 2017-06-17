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htc u11 daha şimdiden tükendi

HTC U11 DAHA ŞİMDİDEN TÜKENDİ

Geçtiğimiz hafta ön siparişe sunulan HTC U11'in çoğu renk seçeneği daha şimdiden tükendi. Telefon hem Amazon'da hem de HTC'nin kendi sitesinde tükenmiş görünüyor.

Tarih : 17 Haziran 2017, 11:08
Puan Ver : Htc U11 Daha Şimdiden Tükendi(6/10)3


Bildiğiniz gibi HTC yeni amiral gemisi HTC U11'i geçtiğimiz ay resmen tanıttı. Beğeni toplayan telefon geçtiğimiz hafta HTC'nin online mağazası ve Amazon üzerinden ön siparişe sunuldu. Telefonun ön siparişe çıkmasının üzerinden daha bir hafta geçti ama telefon daha şimdiden tükendi. Yoğun ilgi gören HTC U11'in bazı renk seçenekleri hem HTC'nin internet sitesinde hem de Amazon'da tükenmiş görünüyor.



Bu da HTC'nin yeni amiral gemisine olan yoğun talebin şirketin beklentilerini aştığını gösteriyor. Telefon için sipariş veren kullanıcılar cihazı 2 ile 4 hafta arasında kavuşacak. Ancak bu dakikadan sonra telefonu satın almak isteyenlerin stokların tazelenmesi için beklemesi gerekecek. Telefonun gördüğü bu yoğun ilgiden oldukça memnun olan HTC, stokları bir an önce tazelemek ve satışlara devam etmek için sıkı bir çalışma yürütüyor.








Etiketler: Htc  U11  Daha  Şimdiden  Tükendi    haber

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