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htc u (ocean) tanıtım tarihi açıklandı!

HTC U (OCEAN) TANITIM TARİHİ AÇIKLANDI!

HTC'nin yeni amiral gemisi modeli için ilk somut adım atıldı. Tayvanlı teknoloji devi HTC U (Ocean) için tarih verdi. İşte detaylar.

Tarih : 25 Nisan 2017, 10:10
Puan Ver : Htc U (Ocean) Tanıtım Tarihi Açıklandı!(10/10)12


HTC'nin yeni amiral gemisi modeli için ilk somut adım atıldı. Tayvanlı teknoloji devi HTC U (Ocean) için tarih verdi. İşte detaylar.



HTC'nin bir süredir HTC Uisimli amiral gemisi modeli üzerinde çalıştığı biliniyordu. Her ne kadar Tayvanlı teknoloji devi zaman zaman bu durumla çelişen açıklamalarda bulunsa da telefon hakkında ortaya çıkan sızıntılar bu durumun en net göstergesiydi.



HTCbu senenin başalarında U Ultrave U Playisimli iki model tanıtmıştı. Bu modellerden U Ultra SD 821'den aldığı güçle amiral gemisi sınıfına göz kırparken, U Playise orta segmente hitap eden bir model olarak dikkat çekiyordu.



Bu ikilinin ardından Tayvanlı akıllı telefon üreticisinin SD 835'li bir amiral gemisi modeli çıkarıp çıkarmayacağı da soru işareti haline gelmişti. Çünkü HTCcephesinden yapılan ani çıkışlarda, akıllı telefon sektöründe rekabetin çok fazla olduğu, VR sektörüne ağırlık verileceği gibisinden söylemler mevcuttu.



Öte yandan HTC 11isimli bir modelin gelmeyecek olması da net bir dille ifade edilmişti. Haliyle bu kadar söylentinin ardından, HTC'nin yeni bir amiral gemisi modeli üzerinde çalışıp çalışmadığı da tartışmalara zemin hazırladı.



Squeeze for the Brilliant U. 05.16.2017 https://t.co/89OuHXbBltpic.twitter.com/jLaeFD2wMW



— HTC (@htc) 20 Nisan 2017



Nitekim Tayvanlı akıllı telefon üreticisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklama ileHTC U'nun varlığı da kesinlik kazanmış oldu. HTCyeni amiral gemisi modelini 16 Mayıs'ta tanıtacağını açıkladı.



Telefonun tam isminin HTC Umu yoksa HTC U Oceanmı olacağı ise henüz netlik kazanmış değil.



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Etiketler: Htc  U  (Ocean)  Tanıtım  Tarihi  Açıklandı    haber

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