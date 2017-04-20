

HTC'nin yeni amiral gemisi HTC U (Ocean)'ın özellikleri hakkında yeni detaylar sızdırıldı. Bu sızıntıya göre telefon IP57 sertifikasına sahip olacak.



U Ultra ve U Play'i bir süre önce duyuran HTC, şimdi de yeni gemisi HTC U‘nun çıkışına hazırlanıyor. HTC Ocean olarak da bilinen telefon son günlerde sık sık karşımıza çıkmaya başladı. Dün ilk görüntüleri internete sızdırılan telefon bu kez de özellikleri hakkında yeni detaylarla gündeme geldi. Sızdırılan yeni bilgilere göre HTC'nin yeni amiral gemisiIP57 sertifikalı5.5 inç Super LCD ekrana sahip olacak.



Peki telefonun IP57 sertifikası alması ne anlama geliyor? IP57 sertifikası suya karşı dayanıklı oluyor. Yani HTC Ocean, 1 metre suyun altında 30 dakika boyunca kalmaya dayanıklı olacak. Yeni sızan bilgilerde dikkat çeken bir diğer detay da telefonda 3.5mm kulaklık girişinin olmaması. iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ta olduğu gibi HTC Ocean'da da3.5mm kulaklık girişi olmayacak. Telefonda bunun yerine USB Type-C girişi olacak.



Daha önce gelen söylentiler HTC U (Ocean)'da Snapdragon 835 işlemci, 4GB RAM, 64 GB depolama alanı, 12 megapiksel arka kamera ve 16 megapiksel selfie kamerası olacağını gösteriyor.



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