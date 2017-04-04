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htc u için yeni bir görsel sızdırıldı

HTC U İÇİN YENİ BİR GÖRSEL SIZDIRILDI

HTC'nin yakın zamanda tanıtması beklenilen yeni amiral gemisi için tasarım odaklı bir görsel sızdırıldı. İşte HTC U hakkındaki detaylar.

Tarih : 04 Nisan 2017, 13:50
Puan Ver : Htc U İçin Yeni Bir Görsel Sızdırıldı(6/10)4


HTC'nin yakın zamanda tanıtması beklenilen yeni amiral gemisi için tasarım odaklı bir görsel sızdırıldı. İşte HTC U hakkındaki detaylar.



HTC'nin yeni bir amiral gemisi üzerinde çalıştığı zaten bilinen bir gerçekti. Fakat genel kanı Tayvanlı üreticinin bu amiral gemisi modelini Mart ayı içerisinde duyurması yönündeydi. HTC'nin geçtiğimiz senelerdeki politikası hep bu yönde olmuştu. Dolayısıyla HTC Uisimli modelin de MWCya da MWC sonrasında tanıtılması bekleniyordu.



Fakat Tayvanlı üreticinin yeni amiral gemisi modelindeSnapdragon 835yonga setini kullanma ısrarı bu tanıtımı ister istemez geciktirdi. Bilindiği üzere Qualcomm net bir şekilde SD 835 üzerindeki önceliğin Samsung'ta olduğunu dile getirmişti.Samsung'un yeni amiral gemisi modelinin de 21 Nisan'da satışa sunulacağını göz önüne alırsak, SD 835 sırasına giren üreticilerin yeni amiral gemisi modellerini satışa sunmak için Mayıs'a kadar beklemeleri gerektiğini söyleyebiliriz.



Bugün ki haberimize geçecek olursak, HTC'nin yeni amiral gemisi modeline ilişkin yeni bir görselin sızdırıldığını baştan belirtelim. Hatta bu görselinHTC Uiçin sızdırılmış en net fotoğraf olduğunun da altını çizelim.HTC Uiçin sızdırılan görsele aşağıdan göz atabilirsiniz.



HTC'de modaya uyarak yan çerçeveleri olabildiğince inceltmiş. Üst ve alt çerçevelere de belirli bir düzen getirilmiş. Fakat yine de ekran gövde oranının beklenenin üzerinde olduğunu söylemek mümkün. Tabi ki dip not olarak bu görselinHTCtarafından onaylanmadığını da belirtelim.



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