Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC yeni amiral gemisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İşte HTC U için sızdırılan ilk görsel ve diğer detaylar.



Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC yeni amiral gemisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İşte HTC U için sızdırılan ilk görsel ve diğer detaylar.



Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan HTC, şu aralar yeni bir amiral gemisi modeli üzerinde çalışıyor. Tayvanlı üretici daha önce amiral gemisi modellerini One M serisinde kullanıcılara sunuyordu. Geçtiğimiz sene HTC 10 isminde bir model yayınlayan firmanın bu sene de HTC 11'i satışa sunması bekleniyordu. Fakat firma yetkilileri Ocak ayı içerisinde yaptıkları açıklamada HTC 11diye bir modelin yayınlanmayacağını net bir dille ifade ettiler.



Sonrasında HTC U Ultrave HTC U Playisminde iki model satışa sunuldu. Bu modellerden U Ultra, kullandığı SD 821 ve diğer teknik özellikleriyle üst sınıf bir model izlenimi çizerken, U Play ise orta menzilli bir cihazdı.



Nitekim HTC'nin gerçek bir amiral gemisi modeli duyurup duyurmayacağı söylentileri geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan söylentilerle son buldu. HTC,yeni bir amiral gemisi modeli üzerinde çalışıyordu. HTC Uismi ile duyurulması beklenen bu cihaz Qualcomm'un yeni nesil yonga seti Snapdragon 835ile gelecekti.



Sızıntı dünyasının güvenilir isimlerinden biri olan Evan Blasstarafından sızdırılan bu görsellerde, HTC'nin tasarım anlayışını biraz değiştirdiğini görüyoruz. Tabi ki yine de önümüzdeki günlerde telefon hakkındaki bilgiler daha da netleşecektir.



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