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htc u 11 performansıyla etkilemeyi başardı

HTC U 11 PERFORMANSIYLA ETKİLEMEYİ BAŞARDI

HTC'nin yeni amiral gemisi HTC U 11 dün bir benchmark testinde görüldü. Telefon bu performans testinden oldukça etkileyici sonuçlar aldı.

Tarih : 03 Mayıs 2017, 10:05
Puan Ver : Htc U 11 Performansıyla Etkilemeyi Başardı(9/10)10


HTC'nin yeni amiral gemisi HTC U 11 dün bir benchmark testinde görüldü. Telefon bu performans testinden oldukça etkileyici sonuçlar aldı.



Bildiğiniz gibi HTC yeni amiral gemisini ne zaman tanıtacağını resmi olarak duyurdu. HTC U 11 adını taşıyan telefon 16 Mayıs'ta tanıtılacak. Resmi tanıtım günü yaklaşırken telefon hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. HTC'nin yeni amiral gemisi son olarak da bir benchmark testinde görüldü. Telefonun aldığı sonuç oldukça güçlü bir telefonun geldiğini gösteriyor.



1.9Ghz sekiz çekirdekli Snapdragon 835 işlemci ve 4 GB RAM'e sahip HTC U 11, benchmark testindeki performansıyla göz doldurdu. Telefon tek çekirdekli testten 1912, çok çekirdekli testten ise 6137 puan aldı. Bu da telefonun Samsung'un son amiral gemisi Galaxy S8'e denk bir performans sunduğunu gösteriyor. Her iki telefon da Snapdragon 835 işlemci seti ve 4 GB RAM'e sahip. Ancak HTC'nin amiral gemisi 5.5 inçlik QHD ekranı ve microSD destekli 64 GB depolama alanı ile Galaxy S8'den ayrılıyor.



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