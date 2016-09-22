

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC, birkaç yıl süren mali buhrandan sonra bu yıl dikkat çeken başarılara imza atıyor. İşte detaylar.







Android işletim sistemli akıllı telefon üreticileri arasında önemli bir yere sahip olan HTC, son bir yıldır ciddi bir iyileşme sürecinde. Firmanın yükseliş trendi emin adımlarla devam ediyor. Geçtiğimiz Ağustos ayı ile ilgili yayınlanan raporlar bu bilgiyi doğrulayacak nitelikte.



HTC'nin mali durumu iyiye gidiyor!



Ağustos 2016 dönemine ait bazı finansal rakamları açıklayan HTC, geçtiğimiz yıla oranla ciddi bir ilerleme kaydetmiş gibi görünüyor. Firma geçtiğimiz ay 210 milyon dolar gelir elde etmeyi başarmış. Bu rakam, Temmuz ayına göre %4.11, geçtiğimiz Ağustos 2015'e göre ise %4.51 oranında daha yüksek. Son 8 aylık süreçteki dönemde yaşanan düşüş dikkate alınırsa bunlar firma ve kullanıcıları için oldukça iyi bir haber.



Son dönemlerde hayli dikkat çeken HTC One A9 ve HTC 10 modellerinden sonra firmadan yeni bir atak bekleniyor. Firma IFA 2016'da sessiz kaldı ancak 4 Ekim tarihinde HTC, Desire 10 Pro ve Desire 10 Lifestyle isimli iki yeni akıllı telefonla karşımıza çıkacak. Ancak hepsi bununla sınırlı değil.



Aynı zamanda bu yıl Google tarafından piyasaya sürülecek olan iki yeni akıllı telefon da HTC partnerliği ile üretilecek. Söz konusu yeni telefonlar daha önce Nexus Marlin ve Nexus Sailfish olarak adlandırılıyordu. Ancak son zamanlarda Pixel ve Pixel XL olarak adlandırılacağına dair önemli bilgiler var. Diğer taraftan UA BAND isimli akıllı bilekliğin de farklı pazarlara açılacağı bilgisi mevcut.



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