O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

htc tekrar yükselişe geçti!

HTC TEKRAR YÜKSELİŞE GEÇTİ!

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC, birkaç yıl süren mali buhrandan sonra bu yıl dikkat çeken başarılara imza atıyor. İşte detaylar.

Tarih : 22 Eylül 2016, 16:02
Puan Ver : Htc Tekrar Yükselişe Geçti!(0/10)


Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC, birkaç yıl süren mali buhrandan sonra bu yıl dikkat çeken başarılara imza atıyor. İşte detaylar.



 



Android işletim sistemli akıllı telefon üreticileri arasında önemli bir yere sahip olan HTC, son bir yıldır ciddi bir iyileşme sürecinde. Firmanın yükseliş trendi emin adımlarla devam ediyor. Geçtiğimiz Ağustos ayı ile ilgili yayınlanan raporlar bu bilgiyi doğrulayacak nitelikte.



HTC'nin mali durumu iyiye gidiyor!



Ağustos 2016 dönemine ait bazı finansal rakamları açıklayan HTC, geçtiğimiz yıla oranla ciddi bir ilerleme kaydetmiş gibi görünüyor. Firma geçtiğimiz ay 210 milyon dolar gelir elde etmeyi başarmış. Bu rakam, Temmuz ayına göre %4.11, geçtiğimiz Ağustos 2015'e göre ise %4.51 oranında daha yüksek. Son 8 aylık süreçteki dönemde yaşanan düşüş dikkate alınırsa bunlar firma ve kullanıcıları için oldukça iyi bir haber.



Son dönemlerde hayli dikkat çeken HTC One A9 ve HTC 10 modellerinden sonra firmadan yeni bir atak bekleniyor. Firma IFA 2016'da sessiz kaldı ancak 4 Ekim tarihinde HTC, Desire 10 Pro ve Desire 10 Lifestyle isimli iki yeni akıllı telefonla karşımıza çıkacak. Ancak hepsi bununla sınırlı değil.



Aynı zamanda bu yıl Google tarafından piyasaya sürülecek olan iki yeni akıllı telefon da HTC partnerliği ile üretilecek. Söz konusu yeni telefonlar daha önce Nexus Marlin ve Nexus Sailfish olarak adlandırılıyordu. Ancak son zamanlarda Pixel ve Pixel XL olarak adlandırılacağına dair önemli bilgiler var. Diğer taraftan UA BAND isimli akıllı bilekliğin de farklı pazarlara açılacağı bilgisi mevcut.



Eset uyarıyor: Tatil dijital kabusa dönüşmesin








Etiketler: Htc  Tekrar  Yükselişe  Geçti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER