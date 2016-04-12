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htc sense 8 arayüzünden ilk görüntüler!

HTC SENSE 8 ARAYÜZÜNDEN İLK GÖRÜNTÜLER!

HTC Sense 8 arayüzü ilk defa görücüye çıktı. Yeni arayüzden ilk ekran görüntüleri ve yenilikleri haberimizde.

Tarih : 12 Nisan 2016, 09:39
Puan Ver : Htc Sense 8 Arayüzünden İlk Görüntüler!(5/10)3


HTC Sense 8 arayüzü ilk defa görücüye çıktı. Yeni arayüzden ilk ekran görüntüleri ve yenilikleri haberimizde.



HTC bu hafta içerisinde yeni amiral gemisi One M10 modelini duyuracak. Yeni amiral gemisi aynı zamanda yeni bir arayüz ile gelecek. Android 6.0 Marshmallow ile birlikte çalışacak olan HTC Sense 8 arayüzü işte böyle görünecek.



HTC Sense 8 arayüzü



12 Nisan tarihinde duyurulacak olan HTC One M10 modeli, Android Marshmallow işletim sistemi ve Sense 8 arayüzü ile karşımıza çıkacak. Android'in üzerinde çalışacak olan bu arayüz tıpkı Samsung TouchWiz gibi kendine has özelliklere sahip.



HTC Sense 8 arayüz görüntü itibariyle sunduğu yenilikler haricinde Nova ve Apex gibi popüler üçüncü parti arayüzleri aratmayan önemli bir özelliğe sahip. Sadece üçüncü parti arayüz uygulamalarında gördüğümüz etiketleme özelliği ilk defa bir akıllı telefon üreticisinin arayüzünde karşımıza çıkacak.



Etiketleme özelliği HTC tarafında “Freestyle” olarak adlandırılacak. Söz konusu özellik sayesinde ana ekranda ikon kullanmadan uygulama yerleşimi yapılabilecek. Ekranın belli bölgelerine ikon yerleştirmeden, farkı uygulamaları tanımlamak mümkün olacak. Yani yerleştirilen duvar kağıdının farklı bölümlerini işaretleyerek, ilgili alanlara dokunulduğunda farklı uygulamaların açılmasını sağlamak mümkün olacak.



Aşağıdaki ekran görüntülerinden yeni arayüzün bu özelliğine dair ilk ipuçları yer alıyor. Ekran görüntülerinin HTC tarafından resmi olarak yayınlanmadığını belirtelim. Yeni arayüz ilk defa HTC 10 modeliyle tanıtılacak.



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