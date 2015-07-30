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htc one max 2 dikkat çekecek!

HTC ONE MAX 2 DİKKAT ÇEKECEK!

Yeni sızdırılan bir habere göre dev üretici HTC One Max 2 adında yeni bir cihaz çıkarabilir. Bu arada HTC'nin HTC Aero adında bir cihaz daha hazırladığı da konuşuluyor.

Tarih : 30 Temmuz 2015, 09:33
Puan Ver : Htc One Max 2 Dikkat Çekecek!(10/10)12


HTC One Max 2 dikkat çekecek!



Yeni sızdırılan bir habere göre dev üretici HTC One Max 2 adında yeni bir cihaz çıkarabilir. Bu arada HTC'nin HTC Aero adında bir cihaz daha hazırladığı da konuşuluyor.



Öte yandan, bu dedikodular dışında HTC One Max 2 hakkında detaylı bir bilgi bulunmuyor. Ancak özelliklerinin HTC One M9'un daha iyileştirilmiş hali olabileceği konuşuluyor.



Detaylar geldikçe sizlerle paylaşacağız. Gelen habere göre HTC One Max 2 bir phablet olacak. Cihazın Kasım ayında piyasaya çıkabileceği konuşuluyor.



HTC One Max isimli ilk phablet cihazını 2013 yılında çıkarmış daha sonra bir daha pazara benzer bir cihaz sunmamıştı. 2014 yılında HTC, One Max 2 çıkarmaktan son anda vazgeçerek HTC One M8 serisini piyasaya sürmüştü. Görünen o ki, HTC phablet fikrinden vazgeçmemiş.



Dünya 2.0 nasıl bir Dünya?

 






Etiketler: Htc  One  Max  2  Dikkat  Çekecek    haber

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