HTC'nin baş döndüren hızına yetişemeyen mobil sektör HTC One M9 ve HTC One M9+ (Plus) arasında seçim yapmakta zorlanıyor. HTC alacakların hangi telefon tercih etmeleri konusunda ki kafa karışıklığını gidermeye ne dersiniz?



Tayvanlı teknoloji devi HTCiçin işler hiçte iyi gitmiyor. Son yıllarda her çeyrekte zarar eden şirket istediği çıkışı ise halen yakalayabilmiş değil. HTC, Android ekosistemindeki ilk üretici ve kullanıcılar tarafından da oldukça sevilen bir şirket. 2012 Şubat ayında piyasaya sunduğu One Xile iyi bir çıkış yakalayan HTC, Tegra 3‘ün özellikle ıslı ve güç tüketimi sorunları yaşatması sorasında sadece 8 ay sonra One X+ (Plus)‘ı satışa sundu. Kullanıcıların kafasında ciddi bir soru işareti oluşturan HTCo dönemde bende dahil birçok HTC One Xmüşterisinin güvenini kaybetmişti.



Aradan dolu dolu tam 3 yıl geçti ve bu gün ise gelinen noktanın yine aynısı olduğunu üzülerek görmekteyiz. Snapdragon 810bataklığında boğulan HTCkendisi için bir çıkış yolu aradı ve Şubat ayında tanıtılan HTC One M9‘dan sadece 2 ay sonra One M9+ (Plus)‘ı duyurdu.



Snapdragon 810 bataklığıdiyoruz; zira Snapdragon 810ilk tanıtıldığı gibi kullanıcılara ulaşmadı. 2,0 GHzhızında olan Snapdragon 810‘un HTC One M9‘da 1,56 GHz‘de çalıştığını belirtelim ve telefondan aldığımız ekran görüntüsünü sizinle paylaşalım.



.0 GHzhızında tanıtılan ama çok ısınıyor diye%25 saat hızı düşürülenve buna rağmen halen ısınanSnapdragon 810 sanırız Qualcommtarafından sektöre atılmış en önemli çalımlardan birsidir. HTC‘de ‘da görülen sıkıntılar ve telefonda ki bazı donanımsal eksikliklerden sonra yeni bir M9 peşinde koşmaya başladı. Daha önceden alışık olunan + (Plus) ise HTC'nin yardımcısı oldu ve HTC One M9+ satışa sunuldu. Ülkemizde de satışa sunulan HTC One M9+ ve One M9'un fiyatları ise şöyle;







HTC One M9 2698 TL









HTC One M9 2999 TL







Peki, HTC One M9 ile HTC One M9+ arasında ki fark ne?



İki telefon arasında tasarım ve malzeme kalitesi açısından fark yok gibi dursa da aslında HTC One M9+; HTC One M9‘un çok daha iyi bir versiyonu. HTCtasarım ekibi bu telefon satışa sunulmadan önce bir masanın etrafında oturup bir kez toplantı yapsaydılar sanırız HTC One M9 asla lanse edilmezdi…



İki telefon arasındaki en önemli fark tabi ki yonga setleri. HTC, One M9+‘ta Snapdragon 810‘dan vazgeçip MediaTek'in sekiz çekirdekli MT6795Tişlemcisine geçiş yapıyor. Kamera konusunda da HTCbir değişikliğe gidiyor ve aynen One M8‘de olduğu gibi çift kamera lensine dönüş yapıyor.



HTC One M9‘da nenden konmadığı bir türlü anlaşılamayan parmak izi okuma sensörü de yine ilginç bir şekilde HTC One M9+‘a konuyor. Samsung telefonlardaki gibi Homebutonuna konan parmak izi okuma sensörünün Home butonu işlevi görmemesinin nasıl bir inat olduğunu anlamak ise oldukça güç değil mi?