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htc one a9s ile hamle yapmaya hazırlanıyor

HTC ONE A9S İLE HAMLE YAPMAYA HAZIRLANIYOR

HTC tarafından farklı bir tasarım ruhuyla tasarlanıp piyasadaki yerini alan A9 modelinin devamı olan A9s bu çıtayı bir adım öteye taşımaya hazırlanıyor.

Tarih : 02 Eylül 2016, 10:53
Puan Ver : Htc One A9S İle Hamle Yapmaya Hazırlanıyor(6/10)6


HTC tarafından farklı bir tasarım ruhuyla tasarlanıp piyasadaki yerini alan  A9 modelinin devamı olan A9s bu çıtayı bir adım öteye taşımaya hazırlanıyor.



 



Geçen sene A9 modeli ile iyi bir satış grafiği elde eden HTC, bu sefer hamlesini bir adım öteye taşıyarak ailenin yeni üyesi A9s ile tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



A9 serisinin en çok eleştiri alan yanı ise İPhone serisine olan benzerlik konusuydu. HTC ise kendi tam aksine kendi tasarımlarının Apple tarafından taklit edildiğini iddia etti. Ortaya çıkan görsellere göre A9s modeli A9 serisinden pek farklı tasarım çizgilerine sahip değil. Sadece alt kısımda olan HTC logosu arka kısma yerleştirilmiş durumda.



Yeni gelecek olan A9s modelinin donanım tarafına bakacak olursak Snapdragon 652 yonga seti, 13MP çözünürlüğünde OIS destekli kamera, 3GB RAM ve 32 GB arttırılabilir kapasite ile kullanıcının cebine girmesi bekleniyor.



Parmak izi sensörleri ekranın içine giriyor








Etiketler: Htc  One  A9S  İle  Hamle  Yapmaya  Hazırlanıyor    haber

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