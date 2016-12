HTC One A9, uzun bir aradan sonra HTC'nin imajını tazelediği bir model olarak karşımıza çıktı. One M serisinden beri süregelen tasarımında değişiklikler yapan firma, dikkat çekici teknik özelliklere sahip. Güncellemeler konusunda kullanıcılarını üzmeyen firma, şimdi HTC One A9'a ilk güncellemenin yapılacağını duyurdu. Tarih belli değil ancak oldukça yakın.



HTC One A9 modeli zaten Android sürümü tarafında oldukça şanslı bir model. Çünkü Nexus cihazları saymazsak Android 6.0 Marshmallow sürümünü kullanan ilk akıllı telefon. Diğer üreticiler güncel modellerini Lollipop ile piyasaya sürerken, HTC, Marshmallow kullandı.



Google, yeni güncellemeleri ilk önce kendi Nexus cihazlarında yayınlıyor. Dolayısıyla HTC, Google'dan önce bir güncelleme yayınlayamaz. Ancak Aralık ayının ilk yarısına kadar One A9'un güncellenmesi bekleniyor. Yenilikler ilk etapta Nexus modellerine, hemen ardından ikici olarak HTC One A9'a gelecek. Bu güncelleme Google tarafından her ay yayınlanan rutin güvenlik güncellemesi olacak. Söz konusu güncelleme yayınlanana kadar HTC One A9 muhtemelen ülkemizde de satışa çıkacaktır. Şu sıralar bazı noktalarda sınırlı sayıda satılan HTC One A9, birkaç hafta sonra tüm mağazalardan alınabilir hale gelecektir.















