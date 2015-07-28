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htc hima aero nasıl bir telefon olacak?

HTC HİMA AERO NASIL BİR TELEFON OLACAK?

HTC Hima Aero adı ile yeni bir akıllı telefon çıkararak piyasadaki etkinliğini yeniden artırma amacında olan HTC, görünüşe göre cihazı AT&T ile anlaşarak öncelikli olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya sürecek.

Tarih : 28 Temmuz 2015, 09:51
Puan Ver : Htc Hima Aero Nasıl Bir Telefon Olacak?(5/10)7


HTC Hima Aero nasıl bir telefon olacak?



HTC Hima Aero adı ile yeni bir akıllı telefon çıkararak piyasadaki etkinliğini yeniden artırma amacında olan HTC, görünüşe göre cihazı AT&T ile anlaşarak öncelikli olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya sürecek.



Twitter üzerinden şimdiye kadar sızdırdığı bilgilerle ün yapan Even Blass adlı kullanıcı, HTC'nin planları hakkında bilgi verdi.



HTC One M9 iyi bir akıllı telefondu ancak HTC'nin bir nesil önceki amiral gemisi ile kıyaslandığında pek bir yenilik getirmiyordu.



2015'in HTC firması açısından felaket bir şekilde geçmesi de firmayı yeni hamleler için harekete geçmeye zorladı. Söylenenlere göre HTC Hima Aero, Quad HD; “2560×1440” ekranla gelecek; ancak ekranın büyüklüğü hakkında bir bilgi alınmadı.



Eğer telefon bu şekilde çıkarsa Hima Aero, ABD piyasasına sürülen ilk Quad HD ekranlı HTC akıllı telefonu olacak. HTC Hima Aero'nun son çıkan Gorilla Glass 4 ile birlikte geleceği ve geliştirilmiş arka kameraya sahip olacağı da söyleniyor.



RAW fotoğrafçılığına da destek vermesi beklenen akıllı telefonun bu yılın sonlarına doğru önce ABD'de, ilerleyen zamanlarda da diğer ülkelerde satışa çıkacağı belirtiliyor.



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