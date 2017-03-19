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htc, haftaya yeni bir ürün tanıtacak

HTC, HAFTAYA YENİ BİR ÜRÜN TANITACAK

Tayvan'ın önemli akıllı telefon üreticilerinden biri olan HTC, resmi Facebook hesabı üzerinden yeni bir ürün tanıtacağını duyurdu. İşte detaylar.

Tarih : 19 Mart 2017, 16:34
Puan Ver : Htc, Haftaya Yeni Bir Ürün Tanıtacak(10/10)9


Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC için şu aralar işler pek de iyi gitmiyor. 3 sene önce satışa sunduğu One M8 modeliyle harika bir çıkış yakalayan HTC, aynı başarıyı sonraki amiral gemisi modellerinde sergileyememişti.



One M9modeliyle ortaya çıkan ısınma sorunları, firmanın diğer telefonlarına olan güvenin de sarsılmasına neden olmuş ve global pazarda önemli bir kan kaybına neden olmuştu.



HTC'nin akıllı telefon pazarında hızlıca kan kaybetmesinin bir diğer önemli nedeni ise takındığı yüksek fiyat politikasından bir türlü vazgeçmemesiydi.



Ocak ayında yeni bir konsepte sahip olan U serisi modelleriyle kullanıcıların karşısına çıkan Tayvanlı üretici, şu aralar yeni bir duyuruya hazırlanıyor. Firmanın resmi Facebook hesabından paylaşılan görselde, HTC'nin takipçilerinin 20 Mart'ta beklenmedik bir sürprizle karşı karşıya kalacağı belirtilmiş. Bu iletiye eklenen görselde ise “bahar geliyor” yazıyor.



Açıkçası böyle bir ileti akıllara direk HTC 11'i getiriyor. Fakat yeni bir amiral gemisi tanıtımı için henüz erken. Zira Tayvanlı akıllı telefon üreticisinin yeni telefonunu 2 çeyrekten sonra tanıtması bekleniyor. Bu yüzden olası bir HTC 11 tanıtımı gerçekten büyük sürpriz olacaktır.



Tabi belirttiğimiz gibi, bu ihtimal son derece zayıf görünüyor. Yine de bekleyip göreceğiz. Sonuçta imkansız diye birşey yoktur.








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