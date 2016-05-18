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htc desire 628'in ilk görüntüleri sızdırıldı

HTC DESİRE 628'İN İLK GÖRÜNTÜLERİ SIZDIRILDI

HTC'nin yakında piyasaya süreceği yeni orta segment telefonu HTC Desire 628 ilk kez net bir şekilde görüldü. Telefondan ilk görüntülerin yanı sıra teknik özellikler hakkında detaylar da sızdırıldı.

Tarih : 18 Mayıs 2016, 10:14
Puan Ver : Htc Desire 628'in İlk Görüntüleri Sızdırıldı(7/10)7


HTC'nin yakında piyasaya süreceği yeni orta segment telefonu HTC Desire 628 ilk kez net bir şekilde görüldü. Telefondan ilk görüntülerin yanı sıra teknik özellikler hakkında detaylar da sızdırıldı.



HTC'nin yeni amiral gemisi HTC 10, birçok teknoloji yazarı tarafından 2016'nın en iyi telefonlarından biri olarak değerlendirildi. Ancak telefonun aldığı bu övgüler satışlara yansımadı. HTC 10'un şimdiye kadarki satış rakamları beklentilerin altında kaldı. Amiral gemisiyle istediği başarıyı yakalayamayan HTC, rotayı başka telefonlara çevirdi. Şirketin çok yakında satışa çıkaracağı bu telefonlardan biri de HTC Desire 628.



HTC'nin orta segment Desire serisinin yeni üyesi HTC Desire 628, dün internete servis edilen görüntüler sayesinde ilk kez net bir şekilde görüldü. Ayrıca telefonun teknik özellikleri hakkında da bazı bilgiler sızdırıldı. Desire 628'in 5 inç ekran ve 2200 mAh bataryaya sahip olacağı söyleniyor. 64-Bit sekiz çekirdekli MediaTek MTK6753 işlemciye sahip olacak telefonda, 3GB RAM ve microSD hafıza kartı ile arttırılabilen 32GB depolama alanı bulunacak. Telefonun arka kamerası ise 13MP olacak. Bu özelliklere bakılırsa Desire 628, Şubat ayında tanıtılan HTC Desire 630'ün bir düşük versiyonu olarak görünüyor.



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