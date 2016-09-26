

Tayvan merkezli teknoloji devi HTC HTC Bolt adındaki telefonunda kulaklık girişini kaldırdı. Apple'ın İPhone 7 ve İPhone 7 Plus'ta kaldırma kararı almasından sonra gelen bu haber oldukça dikkat çekici.



Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi Apple, kulaklık girşini yeni telefonlarından kaldırdığı için çok büyük tepki çekmiş ve bazı yerlerede alay konusu olmuştu. Tepkisini dile getirmek için İPhone 7'ye matkap ile kulaklık girişi açanlar bile olmuştu. Apple'da sular durulmadan ise HTC'den şaşırtıcı bir haber geldi.



Tayvanlı teknoloji devi yeni ürettiği Bolt adındaki telefonda 3.5 mm analog kulaklık girişine yer vermedi. Amerikan Sprint operatörüne özel olarak üretilen bu telefonda kablolu kulaklık kullanabilmek için USB Type C portunu kullanmanız gerekiyor.



HTC'nin amiral gemisi HTC 10 ile hem tasarımsal hem de teknik özellikler açısından büyük benzerlikleri bulunan Bolt'ta küçük değişimler mevcut. HTC'nin tüm telefonlarında kameranın sağına konumlandırdığı flaşın yeri değiştirilmiş. Çift tonlu ve çift ledli flaş kameranın üst tarafına alınmış. Bunun gibi ufak değişiklikler ile HTCnin amiral gemisi 10'undan ayrılan cihaz dünya çapında satışa çıkmayacak. Amerika içinde de sadece Sprint operatöründe satılacak ve o operatöre ait sim kartlar ile kullanılacak.



USB Type C girişine sahip kulaklıklar ile kullanılmak zorunda olan Bolt'un kutusundan özel bir kulaklık çıkıyor. Kulaklığı kaybettiğinizde ise USB Type C destekli başka bir kulaklık bulmanız oldukça zor. 18 Kasım'da sarışa çıkacak olan cihazın fiyatı henüz bilinmiyor.



HTC, Amerika özelinde kalacak bu cihaz ile alacağı tepkileri bekliyor olabilir ve 3.5 mm kulaklık girişini kaldırmak istiyor olabilir. Ancak bir sonraki amiral gemisinde 3.5 mm kulaklık girşini kaldırıp kullanıcılara USB Ytpe C üzerinden kullanın derlerse işleri oldukça zora girecektir. Zira Apple bile bu değişim için sarf ettiği büyük efora ve gücüne rağmen büyük tepki gördü. Ek olarak piyasada neredeyse hiç USB Type C kulaklık bulunmuyor. HTC'nin bu şartlarda kulaklık girişini kaldırması intihar olacaktır.



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