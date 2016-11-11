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htc bolt yakında piyasaya geliyor

HTC BOLT YAKINDA PİYASAYA GELİYOR

HTC tarafından piyasaya sürülecek olan ikinci amiral gemi modeli HTC Bolt , 3.5mm kulaklık girişine sahip olmaması ile fark yaratıyor.

Tarih : 11 Kasım 2016, 10:26
Puan Ver : Htc Bolt Yakında Piyasaya Geliyor(8/10)7


HTC tarafından piyasaya sürülecek olan ikinci amiral gemi modeli HTC Bolt , 3.5mm kulaklık girişine sahip olmaması ile fark yaratıyor.



Son zamanlarda bir durulma dönemi yaşayan HTC, HTC Bolt adında yeni bir amiral gemisi modeli piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor.



HTC, ABD menşeili Sprint operatörü için özel olarak ürettiği ürün ile ses getirmeyi amaçlarken ilerleyen dönemde global pazar içinde de yer alması bekleniyor.



HTC Bolt modelinin donanımına bakacak olursak ilk başta bizi 5.5 inçlik 2560×1440 piksel çözünürlüğünde bir ekran karşılıyor. 4GB LPDDR4 RAM ile iyi bir performans verebilecek olan model, Snapdragon 821 yonga seti üzerinde hayat buluyor. Ayrıca 32GB depolama, 3200mAh kapasiteli batarya, IP57 sertifikası ile suya dayanıklılık sunuyor. Cihazın en büyük farkı 3.5mm kulaklık girişine sahip olmayışı gözüküyor. Ses aktarım işini ise USB Tip-C üzerinden yapan ürün, BoomSound Adaptive Audio ismine sahip iyi bir kulaklık ile geliyor.



Kamera olarak ise arka kısımda 16MP çözünürlüğünde ana kamera, ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası ile kullanıcının karşısına çıkıyor.



11 Kasım tarihinde sadece ABD sınırları dahilinde pazarda olacak olan ürünün, ilerleyen zamanda global pazar içinde yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.



Ütüyü prizde unutma derdine son








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