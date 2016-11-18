HTC'nin yeni nesil akıllı telefonu Bolt geçtiğimiz günlerde Amerika'da çıkışını gerçekleştirmişti. Amerikan Sprint operatörüne özel olan telefonunun diğer ülkelerde de satışa çıkacağı iddia ediliyor. Peki HTC Bolt Türkiye'ye gelecek mi?



HTC'nin yeni nesil akıllı telefonu Bolt geçtiğimiz günlerde Amerika'da çıkışını gerçekleştirmişti. Amerikan Sprint operatörüne özel olan telefonunun diğer ülkelerde de satışa çıkacağı iddia ediliyor. Peki HTC Bolt Türkiye'ye gelecek mi?



Uzun süre hakkında pek çok dedikodu çıkan ve çeşitli iddialar ortaya atılan HTC Bolt, geçtiğimiz günlerde Amerikalı kullanıcılar için çıkışını yapmıştı. Sadece Amerika'da ve sadece Amerikan Sprint operatörüne özel olan cihaz başka hiçbir yerde satın alınamıyor. Üstün teknik özeliklere sahip olan cihaz aynı İPhone 7'de olduğu gibi kulaklık girişine sahip değil. USB Type C üzerinden bağlanan kulaklığı ile kutudan gelen telefona dönüştürücü olmadan klasik kulaklıklar bağlanamıyor.



HTC Evo adıyla sık sık gündeme gelen Bolt iddialar o ki diğer ülkelerde de satışa çıkacak. Android'in en son sürümü Android 7.0 Nougat ile kutusundan çıkan cihaz hakkında HTC yetkilileri net bir açıklama yapmaktan kaçınırken iddilar her geçen gün güçleniyor.



Reklamları Usain Bolt ile yapılan ve ismini ünlü sporcunun isminden alan -en azından bu şekilde lanse edilen- telefon Qualcomm tarafından geliştirilen yonga seti ve işlemciyi kullanırken 5.5'' ekranında 2K çözünürlük sunmakta.



HTC Bolt Türkiye'ye Gelecek mi?



Cihazın Amerika dışında satışa çıkıp çıkmayacağı ya da hangi isimle satışa çıkacağı net olarak bilinmiyor ve HTC yetkililerinden bir bilgi alınamıyor ancak iddia her geçen gün daha fazla dile getirilmeye başlıyor. Telefonun diğer pazarlarda ve ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağını bekleyip göreceğiz.



Teknik Özellikler



















İşletim Sistemi







Android 7.0 Nougat











Ekran







5.5-inch IPS Super LCD 3



2560×1440, 534 ppi



Gorilla Glass 5











İşlemci







Qualcomm Snapdragon 810



Octa-core 2 Ghz











Depolama







32GB











Arttırılabilir Depolama







microSD card











RAM







3GB











Ana Kamera







16MP, f/2.0, OIS



PDAF, dual LED flash



4K video, 120fps slow-mo video











Özçekim Kamerası







8MP



1080p video











Bağlanılabilirlik







802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.1, NFC, GPS, USB-C











Ses







USB-C audio



BoomSound Adaptive Audio











Batarya







3200 mAh



Non-removable











Şarj







USB-C



Quick Charge 2.0











Su Geçirmezlik







IP57











Güvenlik







One-touch fingerprint sensor











Boyutlar







153.6 x 77.3 x 8.1 mm











Ağırlık







174 g















Shadow of Mordor PS4 Pro'da Artık 4K!