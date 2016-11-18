HTC BOLT TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?
HTC'nin yeni nesil akıllı telefonu Bolt geçtiğimiz günlerde Amerika'da çıkışını gerçekleştirmişti. Amerikan Sprint operatörüne özel olan telefonunun diğer ülkelerde de satışa çıkacağı iddia ediliyor. Peki HTC Bolt Türkiye'ye gelecek mi?
HTC'nin yeni nesil akıllı telefonu Bolt geçtiğimiz günlerde Amerika'da çıkışını gerçekleştirmişti. Amerikan Sprint operatörüne özel olan telefonunun diğer ülkelerde de satışa çıkacağı iddia ediliyor. Peki HTC Bolt Türkiye'ye gelecek mi?
Uzun süre hakkında pek çok dedikodu çıkan ve çeşitli iddialar ortaya atılan HTC Bolt, geçtiğimiz günlerde Amerikalı kullanıcılar için çıkışını yapmıştı. Sadece Amerika'da ve sadece Amerikan Sprint operatörüne özel olan cihaz başka hiçbir yerde satın alınamıyor. Üstün teknik özeliklere sahip olan cihaz aynı İPhone 7'de olduğu gibi kulaklık girişine sahip değil. USB Type C üzerinden bağlanan kulaklığı ile kutudan gelen telefona dönüştürücü olmadan klasik kulaklıklar bağlanamıyor.
HTC Evo adıyla sık sık gündeme gelen Bolt iddialar o ki diğer ülkelerde de satışa çıkacak. Android'in en son sürümü Android 7.0 Nougat ile kutusundan çıkan cihaz hakkında HTC yetkilileri net bir açıklama yapmaktan kaçınırken iddilar her geçen gün güçleniyor.
Reklamları Usain Bolt ile yapılan ve ismini ünlü sporcunun isminden alan -en azından bu şekilde lanse edilen- telefon Qualcomm tarafından geliştirilen yonga seti ve işlemciyi kullanırken 5.5'' ekranında 2K çözünürlük sunmakta.
HTC Bolt Türkiye'ye Gelecek mi?
Cihazın Amerika dışında satışa çıkıp çıkmayacağı ya da hangi isimle satışa çıkacağı net olarak bilinmiyor ve HTC yetkililerinden bir bilgi alınamıyor ancak iddia her geçen gün daha fazla dile getirilmeye başlıyor. Telefonun diğer pazarlarda ve ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağını bekleyip göreceğiz.
Teknik Özellikler
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