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htc bolt türkiye'ye gelecek mi?

HTC BOLT TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

HTC'nin yeni nesil akıllı telefonu Bolt geçtiğimiz günlerde Amerika'da çıkışını gerçekleştirmişti. Amerikan Sprint operatörüne özel olan telefonunun diğer ülkelerde de satışa çıkacağı iddia ediliyor. Peki HTC Bolt Türkiye'ye gelecek mi?

Tarih : 18 Kasım 2016, 11:23
Puan Ver : Htc Bolt Türkiye'ye Gelecek Mi?(10/10)7


HTC'nin yeni nesil akıllı telefonu Bolt geçtiğimiz günlerde Amerika'da çıkışını gerçekleştirmişti. Amerikan Sprint operatörüne özel olan telefonunun diğer ülkelerde de satışa çıkacağı iddia ediliyor. Peki HTC Bolt Türkiye'ye gelecek mi?



Uzun süre hakkında pek çok dedikodu çıkan ve çeşitli iddialar ortaya atılan HTC Bolt, geçtiğimiz günlerde Amerikalı kullanıcılar için çıkışını yapmıştı. Sadece Amerika'da ve sadece Amerikan Sprint operatörüne özel olan cihaz başka hiçbir yerde satın alınamıyor. Üstün teknik özeliklere sahip olan cihaz aynı İPhone 7'de olduğu gibi kulaklık girişine sahip değil. USB Type C üzerinden bağlanan kulaklığı ile kutudan gelen telefona dönüştürücü olmadan klasik kulaklıklar bağlanamıyor.



HTC Evo adıyla sık sık gündeme gelen Bolt iddialar o ki diğer ülkelerde de satışa çıkacak. Android'in en son sürümü Android 7.0 Nougat ile kutusundan çıkan cihaz hakkında HTC yetkilileri net bir açıklama yapmaktan kaçınırken iddilar her geçen gün güçleniyor.



Reklamları Usain Bolt ile yapılan ve ismini ünlü sporcunun isminden alan -en azından bu şekilde lanse edilen- telefon Qualcomm tarafından geliştirilen yonga seti ve işlemciyi kullanırken 5.5'' ekranında 2K çözünürlük sunmakta.



HTC Bolt Türkiye'ye Gelecek mi?



Cihazın Amerika dışında satışa çıkıp çıkmayacağı ya da hangi isimle satışa çıkacağı net olarak bilinmiyor ve HTC yetkililerinden bir bilgi alınamıyor ancak iddia her geçen gün daha fazla dile getirilmeye başlıyor. Telefonun diğer pazarlarda ve ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağını bekleyip göreceğiz.



Teknik Özellikler











































































İşletim Sistemi


Android 7.0 Nougat


Ekran


5.5-inch IPS Super LCD 3

2560×1440, 534 ppi

Gorilla Glass 5


İşlemci


Qualcomm Snapdragon 810

Octa-core 2 Ghz


Depolama


32GB


Arttırılabilir Depolama


microSD card


RAM


3GB


Ana Kamera


16MP, f/2.0, OIS

PDAF, dual LED flash

4K video, 120fps slow-mo video


Özçekim Kamerası


8MP

1080p video


Bağlanılabilirlik


802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.1, NFC, GPS, USB-C


Ses


USB-C audio

BoomSound Adaptive Audio


Batarya


3200 mAh

Non-removable


Şarj


USB-C

Quick Charge 2.0


Su Geçirmezlik


IP57


Güvenlik


One-touch fingerprint sensor


Boyutlar


153.6 x 77.3 x 8.1 mm


Ağırlık


174 g


 



Shadow of Mordor PS4 Pro'da Artık 4K!








Etiketler: Htc  Bolt  Türkiye  Ye  Gelecek  Mi    haber

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