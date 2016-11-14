HTC BOLT TANITILDI İŞTE TEKNİK ÖZELLİKLER
HTC'nin uzun zamandır merakla beklenen akıllı telefonu HTC Blot sonunda tanıtıldı. Üst düzey teknik özelliklere sahip olan telefonun ilginç bir yanı da bulunuyor.
HTC'nin uzun zamandır merakla beklenen akıllı telefonu HTC Blot sonunda tanıtıldı. Üst düzey teknik özelliklere sahip olan telefonun ilginç bir yanı da bulunuyor.
HTC'nin uzun zamandır hakkında dedikoduları olan telefonu Bolt resmi olarak tanıtıldı. İşte yeni telefonun teknik özellikleri
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