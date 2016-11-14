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htc bolt tanıtıldı işte teknik özellikler

HTC BOLT TANITILDI İŞTE TEKNİK ÖZELLİKLER

HTC'nin uzun zamandır merakla beklenen akıllı telefonu HTC Blot sonunda tanıtıldı. Üst düzey teknik özelliklere sahip olan telefonun ilginç bir yanı da bulunuyor.

Tarih : 14 Kasım 2016, 11:30
Puan Ver : Htc Bolt Tanıtıldı İşte Teknik Özellikler(10/10)12


HTC'nin uzun zamandır merakla beklenen akıllı telefonu HTC Blot sonunda tanıtıldı. Üst düzey teknik özelliklere sahip olan telefonun ilginç bir yanı da bulunuyor.



HTC'nin uzun zamandır hakkında dedikoduları olan telefonu Bolt resmi olarak tanıtıldı. İşte yeni telefonun teknik özellikleri





 











































































İşletim Sistemi


Android 7.0 Nougat


Ekran


5.5-inch IPS Super LCD 3

2560×1440, 534 ppi

Gorilla Glass 5


İşlemci


Qualcomm Snapdragon 810

Octa-core 2 Ghz


Depolama


32GB


Arttırılabilir Depolama


microSD card


RAM


3GB


Ana Kamera


16MP, f/2.0, OIS

PDAF, dual LED flash

4K video, 120fps slow-mo video


Özçekim Kamerası


8MP

1080p video


Bağlanılabilirlik


802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.1, NFC, GPS, USB-C


Ses


USB-C audio

BoomSound Adaptive Audio


Batarya


3200 mAh

Non-removable


Şarj


USB-C

Quick Charge 2.0


Su Geçirmezlik


IP57


Güvenlik


One-touch fingerprint sensor


Boyutlar


153.6 x 77.3 x 8.1 mm


Ağırlık


174 g


 



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