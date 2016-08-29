HTC Android 7.0 Nougat işletim sistemi için bazı tarihleri açıkladı. Hangi HTC modelleri ne zaman güncelleme alacak?



HTC Android 7.0 Nougat işletim sistemi için bazı tarihleri açıkladı. Hangi HTC modelleri ne zaman güncelleme alacak?



Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC, son bir yıldır güncellemeler konusunda tüm Android üreticilerinden bir adım önde. Şimdi ise Android 7.0 Nougat güncellemeleri konusunda kesin tarihler paylaştı.



HTC Android 7 güncellemelerini hangi telefonlar alacak?



Öncelikle HTC'nin tüm modellerini içeren bir güncelleme listesi paylaşmadığını belirtelim. Ancak duyurulan son üç akıllı telefon için umut verici bir açıklama yapıldı. HTC, amiral gemilerini güncellemeye başlayacak.



Samsung ve Sony gibi diğer üreticiler tarafından yapılan açıklamanın bir benzeri şimdi HTC tarafından yapıldı. Firmanın öncelik sırasında HTC 10 en başta yer alıyor. Sonrasında HTC One M9 ve HTC One A9 modelleri yer alıyor. Yapılan açıklama SIM kilidi olmayan yani küresel çaptaki modelleri ilgilendiriyor. Operatör telefonları daha geç güncellenecek. Diğer modeller hakkında bir açıklama şimdilik yok.



Nexus güncellemeleri sonrasında 15 gün içerisinde güncelleme yayınlamayı garanti eden HTC, bu sözünü bir süredir tutuyor. Ancak Android 7.0 Nougat güncellemesi konusunda takvim biraz daha yavaş işleyecek. HTC'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada 2016 yılının son çeyreğinde HTC 10 modeline Android 7.0 Nougat güncellemesinin geleceği söyleniyor. Hemen ardından ise HTC One M9 ve HTC One A9 modelleri güncellenecek. Bu cihazların güncellemeleri 2017 yılına sarkabilir.



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