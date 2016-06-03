HTC, uzun süredir üzerinde çalıştığı akıllı saati HTC Omni'nin çıkışını bir kez daha erteledi. Haziran ayında çıkması planlanan akıllı saat bu kez de sonbahara kaldı.



HTC, uzun süredir üzerinde çalıştığı akıllı saati HTC Omni'nin çıkışını bir kez daha erteledi. Haziran ayında çıkması planlanan akıllı saat bu kez de sonbahara kaldı.



Tayvan menşeili telefon üreticisi HTC, akıllı saat pazarına girmeye niyetlenen firmalardan biri. Şirketin 2014 yılından beri yeni bir akıllı saat üzerinde çalıştığı biliniyor. HTC cephesinden son dönemde gelen bilgiler, bu akıllı saatin bu yılın başında çıkacağını gösteriyordu. Birçok kişi HTC'nin akıllı saatini Nisan ayında resmen tanıtacağına emindi. Ancak daha sonra HTC'den gelen açıklamayla cihazın 6 Haziran'da resmen tanıtılacağı açıklanmıştı.



Şimdi ise şirketin yeni cihazını bu tarihe de yetiştirmeyeceği ortaya çıktı. Akıllı saatinin çıkışını bir kez daha ertelemek zorunda kalan şirket, cihazı anca sonbahar aylarında piyasaya sürebilecek. Bu durum birçok teknoloji analisti tarafından büyük bir hayal kırıklığı olarak tanımlanıyor. Çünkü bu analistlere göre HTC akıllı saat sonunda çıktığında, birçok kişi çoktan cihaza olan ilgisini kaybetmiş olacak. HTC'nin akıllı saatiyle başarılı olabilmesi için gerçekten rakiplerini gölgede bırakacak bir cihaz hazırlaması lazım. Aksi taktirde şirketin işi hiç de kolay değil.



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