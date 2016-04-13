Çok yakında resmi olarak tanıtılacak olan HTC 10'un yeni görüntüleri internete sızdırıldı. Bu fotoğraflarda telefon net bir şekilde görülebiliyor.



Çok yakında resmi olarak tanıtılacak olan HTC 10'un yeni görüntüleri internete sızdırıldı. Bu fotoğraflarda telefon net bir şekilde görülebiliyor.



HTC'nin merakla beklenen yeni amiral gemisi HTC 10'u resmi olarak tanıtmasına sadece günler kaldı. Telefonun tasarımı ve teknik özellikleri, resmi lansman ile birlikte kesinlik kazanacak. Ancak şimdiden telefon hakkında birçok detay ortaya çıkmış durumda. Ayrıca telefonun tasarımını gösteren çeşitli fotoğraflarda geçtiğimiz günlerde internete sızdırılmıştı.



Bugün bu fotoğraflara yenileri eklendi. Üstelik sızdırılan bu yeni görüntüler, telefonun tasarımını bugüne kadar hiç olmadığı kadar net bir şekilde gösteriyor. Ayrıca bu fotoğraflar sayesinde telefonun siyah versiyonu ilk kez net bir şekilde görülebiliyor.



HTC 10'nun teknik özellikleri; 12MP arka kamera, OIS özelliğine sahip bir ön kamera, Snapdragon 820 işlemci seti, 4GB RAM, 5.15-inç dokunmatik ekran ve 3,000 mAh bataryadan oluşuyor.



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