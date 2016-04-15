Suya dayanıklı telefonlar yeni bir özellik değil ancak son aylarda yeniden öne çıkan bir detay olmaya başladı. Peki HTC 10 suya dayanıklı mı? HTC 10 su geçiriyor mu? İşte bu sorulara yanıt veriyoruz.



Suya dayanıklı telefonlar yeni bir özellik değil ancak son aylarda yeniden öne çıkan bir detay olmaya başladı. Peki HTC 10 suya dayanıklı mı? HTC 10 su geçiriyor mu? İşte bu sorulara yanıt veriyoruz.



Tayvanlı üreticinin yeni amiral gemisi HTC 10, geçtiğimiz gün itibariyle resmi olarak duyuruldu. Telefonun Türkiye fiyatı 3000 TL olacak ve cihaz Mayıs ayı itibariyle raflardaki yerini alıp tüketicilerle buluşacak. Cihazın donanımsal özelliklerinin tamamını biliyoruz. Merak edilen sorulardan birine ise bu haberimizde yanıt veriyoruz. HTC 10 su geçiriyor mu?



HTC 10 suya dayanıklı mı?



Sony ve Samsung markaları IP68 sertifikasını uzun süredir kullanıyor. Dolayısıyla cihazlar su sıçraması bir yana suyun altında çekim bile yapabiliyor. Hatta bazı kullanıcılar Galaxy S7'nin çamaşır makinesinden bile sağlam çıkabildiğini video ile ispatlamıştı. Ancak HTC 10 suya bu kadar dayanıklı değil.



HTC çalışanlarından Jeff Gordon, Twitter üzerinden bir kullanıcının bu sorusuna yanıt verdi. Kullanıcı HTC 10'un hangi IP sertifikasına sahip olduğunu sordu. Altığı yanıt ise “IP53” oldu.



Endüstri standartlarına göre IP53 sertifikası, cihazın su geçirmez olmadığı anlamına geliyor. Yani HTC 10 ile su altında çekim yapılması veya suyun altına herhangi bir şekilde girip sağlam çıkması mümkün değil. Ancak cihazın sıvı sıçramalarına karşı bir dayanıklılığı söz konusu.



Sıçrama, sprey etkisine karşı dayanıklı olan telefonun IP53 sertifikası sebebiyle önemli bir hasar almayacağı iddia ediliyor. Telefon satışa çıktıktan sonra detaylı testleri sizlerle paylaşacağız.



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