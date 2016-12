HTC'nin amiral gemisi HTC 10 için yeni Android sürümünün ne zaman geleceği belli oldu. metal kasası ve gelişmiş özellikleri ile kullanıcıları fazlasıyla mutlu edebilen telefon için firma her zaman olduğu gibi elini hızlı tutacağa benziyor.



HTC'nin 2016 yılındaki amiral gemisi HTC 10 Android'in yeni sürümü 7.0 Nougat'ı kısa sürede alacağa benziyor. Öncesinde sürüm yayınlandıktan 90 gün sonra amiral gemisi cihazlarına güncellemeyi yayınlayacağını söyleyen firma bu sözünde çoğu zaman durmayı başarmıştı. One M7 ile başlayan 90 gün sınırı uzun süre devam ettirilmiş ve firma eski amiral gemilerine güncellemeleri zamanında vermeye devam etmişti. M8 zamanında güncelleme alan M7, One M9 modelinin çıkmasıyla birlikteyse güncelleme almayı kesmişti. 2015 yılının amiral gemisi olarak Uzak Doğulu üreticiyi temsil eden ‘One 10' da benzer şekilde güncelleme alacak gibi görünüyor.



İddialar Devam Ediyor



Amiral gemisi için Uzak Doğulu üretici resmi bir takvim açıklamamış ve 90 günlük sınırı kendisine koymamışken ortaya bir iddia atıldı. HTC için birçok sızıntıya imza atan ve çoğu zaman sızıntıları doğru çıkan Twiiteer kullanıcısı @LlabTooFer tarafından ortaya atılan iddiaya göre güncelleme için firma son aşamaya gelmiş durumda. ‘ HTC10 (EU) to receive Android 7.0 update by the end of November – begging of the December.' tweetini atan @LlabTooFer attığı tweetiyle birlikte ‘One 10' kullanıcılarını umutlandırdı.



HTC 10 Android 7.0 Güncellemesi Ne Zaman Gelecek?



Avrupa'da satılan EU etiketli cihazlar için Android 7.0 Nougat güncellemesinin kasım ayının sonunda geleceğini açıklan kullanıcı güncellemenin aralık ayında da gelebileceğini aktardı. Eğer iddialar doğru ise Avrupa'daki cihazlar için Android 7.0 Nougat güncellemesi 15 gün içerisinde gelmeye başlayacak. Türkiye'de satılan cihazların Avrupa sürümü olarak mı satıldığı ve güncellemenin doğrudan mı geleceği bilinmiyor ancak sürümünün Avrupa'da kullanıma sunulmasından kısa süre sonra ülkemizde de kullanıma sunulacağı tahmin ediliyor.



ROME: Total War İPad'den Sonra Yakında Android'de