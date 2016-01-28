

Soruşturma izni verilen isimler arasında Seferberlik Tetkik Kurulu'nda arama yapan hakim Kadir Kayan ve savcı Mustafa Bilgili de var. Soruşturma izni verilen isimler, kozmik odadaki gizli bilgileri dışarı çıkarmakla suçlanıyor.







Soruşturma Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a suikast yapılacağı iddiasıyla başlamış ve iki ay boyunca kozmik oda diye bilinen Seferberlik Tetkik Kurulu bölge başkanlığında arama yapılmıştı.







Aramaları o dönem Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi olan Hakim Kadir Kayan yapmıştı. Kayan halen yargıtay üyesi olmasından dolayı onun dosyası ayrılacak ve Yargıtay'a gönderilecek. Kayan hakkında kararı Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu verecek.