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hsyk'dan göreve iade kararı

HSYK'DAN GÖREVE İADE KARARI

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Kurulunun meslekten çıkarılan 5 hakim ve savcının görevlerine iadesine, 2 hakim ve savcının yeniden inceleme taleplerinin reddine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarih : 30 Mart 2017, 10:03
Puan Ver : Hsyk'dan Göreve İade Kararı(9/10)8


Buna göre, 29 Mart'ta toplanan HSYK Genel Kurulu, meslekten çıkarma kararlarına karşı "yeniden inceleme" talebinde bulunan 4 hakim ile 3 cumhuriyet savcısının soruşturma dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile tüm delilleri inceledi.



İnceleme sonucu yeniden inceleme dilekçeleri kabul edilen Hakim Serkan Özgüngör, Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Atilla Han, Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan Sarıhan, Hakim Ümmügülsüm Eker ve Cumhuriyet Savcısı Ümit Kayrak hakkında verilen meslekten çıkarma kararlarının kaldırılarak görevlerine iadesine hükmedildi.



 



kaynak:sabah








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