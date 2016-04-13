HSYK'DAN FLAŞ 'ŞİKE DAVASI' KARARI
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın avukatının şikayeti üzerine, Ekinci, Şen ve Kınay hakkındaki iddiaları inceleyen HSYK Birinci Dairesi, hakimler hakkındaki iddiaların kurul müfettişince incelenmesi konusunda Kurul Başkanına teklifte bulunulmasına karar verdi. İnceleme kararı onaylanmak üzere aynı zamanda Kurul Başkanı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a gönderildi.
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