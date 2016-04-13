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HSYK'DAN FLAŞ 'ŞİKE DAVASI' KARARI


HSYK'DAN FLAŞ 'ŞİKE DAVASI' KARARI
Tarih : 13 Nisan 2016, 12:33
Puan Ver : Hsyk'dan Flaş 'şike Davası' Kararı(10/10)11


Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın avukatının şikayeti üzerine, Ekinci, Şen ve Kınay hakkındaki iddiaları inceleyen HSYK Birinci Dairesi, hakimler hakkındaki iddiaların kurul müfettişince incelenmesi konusunda Kurul Başkanına teklifte bulunulmasına karar verdi. İnceleme kararı onaylanmak üzere aynı zamanda Kurul Başkanı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a gönderildi.








Etiketler: Hsyk  Dan  Flaş    Şike  Davası    Kararı    haber

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