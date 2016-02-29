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HSYK'DAN FLAŞ KARARLAR!


HSYK'DAN FLAŞ KARARLAR!
Tarih : 29 Şubat 2016, 15:32
Puan Ver : Hsyk'dan Flaş Kararlar!(9/10)9


HSYK'nın bugünkü toplantısında alınan kararla, daha önce 8 olarak belirlenen Bölge İdare Mahkemesi sayısı 7'ye indirildi. 15 olarak belirlenen Bölge Adliye Mahkemeleri de 7 ilde 20 Temmuz 2016'da faaliyete geçecek.



Mahkemelerin sayısının düşürülmesiyle mahkemeler arası içtihat farklılıklarının yaşanmasının önüne geçilecek.



Karar uyarınca bundan böyle 5 yıla kadar olan hapis cezaları ve belli bir miktara kadar olan hukuk davaları Bölge Adliye mahkemelerine gidecek.



Adli ve idari yargıda istinaf usulünü uygulayacak bölge mahkemeleri sayesinde daha etkin bir kanun yolu incelemesi sağlanacak, yüksek mahkemelerin iş yükünde önemli azalma olacak. İstinaf mahkemelerinin faaliyete geçmesiyle hukuk davalarının yüzde 89'unun, ceza davalarının 91'inin, idari davaların ise yüzde 80'inin bu mahkemelerde kesinleşmesi öngörülüyor.








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