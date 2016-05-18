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hsyk, ankara 2. icra hakimi hakkında inceleme başlattı

HSYK, ANKARA 2. İCRA HAKİMİ HAKKINDA İNCELEME BAŞLATTI

Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu, (HSYK) MHP'nin şikayeti üzerine 'kurultay yapılmalı' kararı veren Ankara 2. İcra Hakimi hakkında inceleme başlattı.

Tarih : 18 Mayıs 2016, 14:17
Puan Ver : Hsyk, Ankara 2. İcra Hakimi Hakkında İnceleme Başlattı(6/10)8


MHP yönetimi, geçen cuma günü Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararını kaldırarak kurultay yapılabilir kararı veren Ankara 2. İcra Hukuk Mahkemesi Hakimi  Burhan Yaz'ı,Hakimler ve  Savcılar Yüksek Kuruluna (HSYK) şikayet etmişti. Şikayet üzerine Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu, (HSYK)  hakim hakkında inceleme başlattı.



 Parti avukatı Yücel Bulut tarafından HSYK'ya sunulan şikayet  dilekçesinde, "Ankara 2. İcra Hukuk Mahkemesi Hakimi Burhan Yaz'ın,  tedbir  kararının kaldırılması ve kurultayın yapılabileceği yönündeki karara ilişkin,  kasten ve ideolojik gerekçelerle, yetkisiz ve görevi olmayan bir konuda, gerçek  dışı ifadelere ve delillere dayanılarak karar tesis ettiği" belirtildi.  Dilekçede, Yaz'a uygun görülecek disiplin cezasının verilmesi istendi.



Ankara 2. İcra Hukuk Mahkemesi Hakimi tarafından, MHP Büyük  Kurultayının, yapılacağı iddia edilen 15 Mayıs 2016 Pazar gününden önceki son  cuma günü mesai bitimine sayılı dakikalar kala ihtiyati tedbirin uygulanmasına  ilişkin bütün işlemlerin iptaline karar verildiğinin hatırlatıldığı dilekçede,  Yaz'ın maksatlı ve yasa dışı karar verdiği savunuldu.Dilekçede, "Bütün kamuoyu tarafından yakından takip edilen bir konuda  muameleleri yürütülen memur dahi dinlemek gereği duymaksızın ve mesainin bitimine  dakikalar kala kararını açıklayan Ankara 2. İcra Hukuk Mahkemesi Hakiminin bu  tavrı oldukça dikkat çekicidir." ifadelerine yer verildi.








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