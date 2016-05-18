

MHP yönetimi, geçen cuma günü Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararını kaldırarak kurultay yapılabilir kararı veren Ankara 2. İcra Hukuk Mahkemesi Hakimi Burhan Yaz'ı,Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna (HSYK) şikayet etmişti. Şikayet üzerine Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu, (HSYK) hakim hakkında inceleme başlattı.







Parti avukatı Yücel Bulut tarafından HSYK'ya sunulan şikayet dilekçesinde, "Ankara 2. İcra Hukuk Mahkemesi Hakimi Burhan Yaz'ın, tedbir kararının kaldırılması ve kurultayın yapılabileceği yönündeki karara ilişkin, kasten ve ideolojik gerekçelerle, yetkisiz ve görevi olmayan bir konuda, gerçek dışı ifadelere ve delillere dayanılarak karar tesis ettiği" belirtildi. Dilekçede, Yaz'a uygun görülecek disiplin cezasının verilmesi istendi.







Ankara 2. İcra Hukuk Mahkemesi Hakimi tarafından, MHP Büyük Kurultayının, yapılacağı iddia edilen 15 Mayıs 2016 Pazar gününden önceki son cuma günü mesai bitimine sayılı dakikalar kala ihtiyati tedbirin uygulanmasına ilişkin bütün işlemlerin iptaline karar verildiğinin hatırlatıldığı dilekçede, Yaz'ın maksatlı ve yasa dışı karar verdiği savunuldu.Dilekçede, "Bütün kamuoyu tarafından yakından takip edilen bir konuda muameleleri yürütülen memur dahi dinlemek gereği duymaksızın ve mesainin bitimine dakikalar kala kararını açıklayan Ankara 2. İcra Hukuk Mahkemesi Hakiminin bu tavrı oldukça dikkat çekicidir." ifadelerine yer verildi.